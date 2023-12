Rot-Weiss Essen: Uhlig zieht Bilanz und spricht über Pyro

Rot-Weiss Essen feiert einen emotionalen 3:2-Sieg im letzten Spiel des Jahres gegen den Halleschen FC und darf über den Jahreswechsel sogar vom Aufstieg träumen. In der Schlussphase drehte RWE einen 0:2-Rückstand. Das Siegtor in der 90. Minute durch Joker Leonardo Vonic brachte das Stadion an der Hafenstraße zum Kochen. Über den Last-Minute-Sieg gegen Halle, ein fulminantes Halbjahr und die anstehende Transferphase sprechen wir in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße". Mit dabei sind unsere RWE-Reporter Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak. Viel Spaß mit dem Video! Es ist unser letztes im Jahr 2023. Im Januar geht es wie gewohnt mit unserem RWE-Talk weiter. Wir wünschen alle Zuschauerinnen und Zuschauern ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit! Vielen Dank für eure Treue! Bis demnächst - euer "vonne Hafenstraße"-Team.

Essen. Rot-Weiss Essens Chef Marcus Uhlig spricht über Highlights des Jahres, seinen bittersten Moment und den Einsatz von Pyrotechnik.

Klassenerhalt, Niederrheinpokal-Sieg und nun 33 Punkte nach 19 Spielen, macht Platz vier in der Liga. Dazu steht RWE im Niederrheinpokal-Viertelfinale: Rot-Weiss Essen kann auf ein richtig gutes Jahr 2023 und allen voran auf eine überragende letzte Jahreshälfte zurückblicken.

Das findet auch Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig. RevierSport hat mit dem RWE-Boss noch einmal kurz vor Weihnachten gesprochen. Im Interview betont er auch, warum er noch nie, auch früher als RWE-Fan in der Kurve - ein Fan des Bengalischen Feuers war.

Marcus Uhlig, RWE geht mit 33 Punkten in die Winterpause - zwei Fragen: Wie viele Zähler waren bis zum Winter vor der Saison das Ziel - und: Was hätten Sie den Menschen gesagt, die Ihnen vor der Saison diese 33 Punkte prognostiziert hätte?

Vor der Saison hatten wir uns intern vorgenommen, eine bessere Runde zu spielen als in 2022/2023, also tabellarisch eine Mittelfeld-Platzierung, idealerweise einstellig. Dabei hatten wir uns für die gesamte Saison an der „Zielmarke 50 Punkte“ orientiert. Diese Zielsetzung haben wir allerdings nicht deshalb formuliert, weil sie sich gut anhört, sondern weil wir in der Gesamtkonstellation überzeugt davon waren, diese auch erreichen zu können. Unabhängig davon hätten wir genau diese Prognose – also das Überwintern auf Platz vier, punktgleich mit Platz drei mit 33 Punkten und einem ausstehenden Nachholspiel – natürlich als sehr ambitioniert empfunden, so ehrlich muss man auch sein.

Rot-Weiss Essen: Marcus Uhlig über die Jahreshauptversammlung

Was war eigentlich Ihr schönster Moment im Jahr 2023 und in der abgelaufenen Halbserie?

Da gab es nicht den einen Moment. Der Moment, als der Klassenerhalt feststand, der Gewinn des Niederrheinpokals, die emotionalen Siege gegen Münster, Bielefeld und Halle sowie in Dortmund und Duisburg zählen sicher dazu. Aber auch die gelungene außerordentliche Jahreshauptversammlung im November.

Aurel Loubongo, Isaiah Young und Lawrence Ennali (von links) gewannen mit Rot-Weiss Essen im Sommer den Niederrheinpokal. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Und der schlimmste, der bitterste Moment?

Sicherlich die in jeder Hinsicht schlecht gelaufene Jahreshauptversammlung im Juni.

Vor dem Lübeck-Spiel meinte ein ehemaliger Essener Jugendspieler, Danny Cornelius, dass die RWE-Fans einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft haben. Sehen Sie das auch so und wie beurteilen Sie die Unterstützung der Anhänger im Vergleich zur vergangenen Saison?

Das sehe ich auch so. Aber ich möchte hier das gesamte Stadion, alle Tribünen mit einbeziehen: Die Atmosphäre, die Unterstützung ist in dieser Saison überragend. Das gilt für die Hafenstraße wie auch in allen Auswärtsspielen. Hier ist seit Sommer 2023 wieder viel zusammengewachsen, aus Publikum und Mannschaft ist wieder eine echte Einheit geworden.

Rot-Weiss Essen: Marcus Uhlig über Pyrotechnik

Gegen Lübeck gab es eine „Pyroshow“ auf der West. Wie stehen Sie eigentlich als Vorstand von Rot-Weiss Essen zur Pyrotechnik?

Als Vorstandsvorsitzender von RWE hat mich diese massive Pyro-Einlage nicht erfreut. Die finanziellen Auswirkungen sind bekannt, zumal bei der Strafzumessung maßgeblich die Anzahl der Pyro-Elemente zu Rande gezogen wird. Und die war gegen Lübeck exorbitant hoch.

Ein klarer Hinweis im Stadion an der Hafenstraße: Kein Pyro! Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Und: Was sagt der Fußballfan Marcus Uhlig zum Bengalischen Feuer in den Stadien?

Auch der Fußballfan in mir kann mit Pyro nicht wirklich etwas anfangen. Ich akzeptiere dazu auch andere Meinungen, aber für mich persönlich war alles, was brennt, blinkt, raucht und knallt, schon immer eher bedrohlich als faszinierend. .

Was sagen Sie eigentlich zum Aufstiegskampf in der Regionalliga West? Wem wünschen Sie den Sprung in die 3. Liga?

Wir beobachten natürlich die Entwicklung in der Regionalliga West sehr aufmerksam. Das Aufstiegsrennen ist spannend, es sind mehr Mannschaften involviert als in den letzten beiden Jahren. Bocholt und Aachen sind natürlich aktuell favorisiert, aber ich würde auch RWO noch nicht abschreiben.

