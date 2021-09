RWE bleibt auf Sendung: Die nächsten drei Heimspiele gibt es live im Stream

Essen. Der Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen versorgt seine Fans weiter mit Live-Streams. Wie es dann weitergeht, ist allerdings noch offen.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen verlängert die Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst staige.tv und überträgt die nächsten drei Heimspiele von der Hafenstraße live im Internet. Neben dem Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen zeigt staige.tv auch die darauf folgenden beiden Partien gegen den SC Wiedenbrück und Alemannia Aachen. Wie es mit den Spielen darüber hinaus aussieht, steht allerdings noch nicht fest.

Corona macht Live-Übertragungen von RWE erst nötig

Wer aktuell nicht in das Stadion an der Hafenstraße kann oder möchte, der hat bis Ende Oktober die Gelegenheit, die drei Heimspiele auf dem Streamingportal staige.tv zu verfolgen. Was die Spiele nach der Partie gegen Alemannia Aachen angeht, ist aber noch unklar. Das weitere Vorgehen mit den Livestreams der Heimspiele macht RWE abhängig von der dann aktuellen Corona-Schutzverordnung.

Lesen Sie auch:

Eingeführt hatte der Verein die Livestreams in der vergangenen Saison, damit die Anhänger von RWE die Spiele trotz der damals noch notwendigen Geisterspiele verfolgen können. Darüber hinaus fließt ein Großteil der Einnahmen aus den Streams in die Kassen des gastgebenden Vereins. Wie in der Vergangenheit wird der Preis bei den kommenden drei Partien wieder 9,95 Euro betragen.

Dafür bekommen die Zuschauer neben der Live-Übertragung des Spiels, das aus verschiedenen Kameraperspektiven auch eine rund 30-minütige Vorberichterstattung. Dabei wird sich RWE-Vorstand Marcus Uhlig in knapp 15 Minuten zu aktuellen Themen rund um RWE und dem bevorstehenden Spiel äußern. Anschließend an die 90 Minuten Fußball können sich die RWE-Fans auch wie gewohnt auf eine ausführliche Nachberichterstattung mit Trainer-und Spielerinterviews freuen. Kommentiert werden die Spiele von Stadionsprecher Christian Ruthenbeck und RWE-Blogger Andreas Crom. (frodo)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE