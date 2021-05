RWE: Drittliga-Verteidiger ist der zweite Neuzugang

Spielt in der kommenden Saison für RWE: Yannick Langesberg.

Essen. Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen vermeldet einen Transfer für die kommende Saison. Aus der 3. Liga kommt ein Abwehrspieler zur Hafenstraße.

Rot-Weiss Essen bekommt Verstärkung aus der 3. Liga. Yannick Langesberg (27) wechselt vom Drittligisten SC Verl ins Ruhrgebiet. Der 1,91 Meter große Abwehrspieler hat einen ligaunabhängigen Vertrag unterschrieben. Das gab RWE am Montagnachmittag bekannt.

„Mit Yannick gewinnen wir nicht nur gestandene sportliche Qualität, sondern einen Menschen, der uns seit dem ersten Gespräch mit seinem Ehrgeiz überzeugt hat und sich zu einhundert Prozent mit unseren Zielen identifiziert“, wird RWE-Sportdirektor Jörn Nowak zitiert.

Langesberg gelang mit dem SC Verl der Aufstieg in die 3. Liga

„Yannick hat seine Fähigkeiten in der Defensive ligaübergreifend unter Beweis gestellt, auch den Sprung in die 3. Liga im vergangen Jahr hat er ohne Probleme gemeistert. Er war in allen seinen Vereinen ein Spieler, der vorangegangen ist, und zeichnet sich vor allem durch sein gutes Kopfballspiel sowie starkes Zweikampfverhalten aus“, sagt RWE-Chef-Trainer Christian Neidhart.

Langesberg wurde in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet. Im Seniorenbereich begann seine Laufbahn bei Rot Weiss Ahlen. Anschließend zog es ihn zum SV Lippstadt, ehe der Wechsel zum SC Verl erfolgte. Mit den Ostwestfalen stieg er im vergangenen Sommer in die 3. Liga auf und blieb auch dort eine feste Größe innerhalb des Team. Langesberg war beim SC Verl Vizekapitän und trug neunmal die Kapitänsbinde. Aufgrund einer Schulterverletzung kam er nur auf 16 Einsätze (ein Tor).

Langesberg ist der zweite Sommer-Zugang, den die Essener bisher vermeldet haben. Zuvor wurde die Verpflichtung von Kevin Holzweiler (Viktoria Köln) bekannt gegeben. (mh)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE