RWE: Engelmann nach Pokal-Spiel “Das ist einfach Wahnsinn“

Essen. Rot-Weiss Essens Siegtorschütze Simon Engelmann über sein Siegtor im DFB-Pokalspiel gegen Bayer 04 Leverkusen.

Er war wieder einmal der gefeierte Held von Rot-Weiss Essen: Die Rede ist von Simon Engelmann. Weil RWE-Keeper Daniel Davari seine Mannschaft mit großartigen Paraden im Spiel hielt und der Regionalligist gegen das Leverkusener Star-Ensemble leidenschaftlich verteidigte, hatte der Torjäger seinen großen Auftritt. In der 117. Minute wurde er von Cedric Harenbrock freigespielt und erzielte mit seinem schwachen rechten Fuß aus spitzem Winkel den 2:1-Siegtreffer gegen Bayer 04 Leverkusen. Dem finnischen Nationaltorwart im Bayer-Gehäuse, Lukas Hradecky, ließ der Stürmer keine Chance.

Engelmann nach Pokal-Sensation: “Das ist einfach Wahnsinn“

Nach dem Abpfiff konnte der 31-Jährige sein Glück kaum fassen: „Man hofft natürlich als Stürmer immer, dass man seinen Beitrag zum Sieg leisten kann. Es ist aber ganz egal, wer die Tore macht. Als Regionalligist gegen Bayer Leverkusen zu gewinnen und ins Viertelfinale einzuziehen, ist schon überragend“, sagte Engelmann. „Viele haben nach dem 0:1 für Leverkusen gedacht, dass das Ding durch ist. Wir haben aber immer an uns geglaubt, alles nach vorne geworfen und zwei Tore geschossen. Das ist einfach Wahnsinn und nicht in Worte zu fassen.“

Es war ein typisches Simon-Engelmann-Spiel: Wenn er gebraucht wird, ist er da. Selbst wenn er zuvor in den 116 Minuten nicht einen Torschuss zu verzeichnen hatte. Ein Moment reichte, um RWE ins Viertelfinale zu schießen. „Es war mir klar, dass ich ein Tor mache, wenn mir ein Ball vor den Fuß fällt. Ich hatte wenig Aktionen, aber kurz vor Schluss die Chance. Dann habe ich ihn halt reingemacht“, sagte der Torjäger schmunzelnd.

RWE: Engelmann hat in allen Pokal-Spielen getroffen

Simon Engelmann hat damit in allen drei DFB-Pokal-Spielen ein Tor erzielt. Nur Dennis Srbeny steht in der Torschützenliste mit vier Treffern vor dem Essener Torjäger. Weil der SC Paderborn aber aus dem Pokal ausgeschieden ist, hat “Engel“ die Möglichkeit, im Viertelfinale mit dem Paderborner gleichzuziehen oder ihn sogar zu überholen. Insgesamt traf der 31-jährige Engelmann für Rot-Weiss Essen in 27 Pflichtspielen 27-mal.