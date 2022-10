Rot-Weiss Essen: Friedliche Fans, aber Notfall im Dresdner Block

Essen In der Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Im Gästeblock gab es aber einen Notfall.

Das mit Spannung erwartete Drittliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden (1:1) ist laut der Essener Polizei ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne gegangen.

Das teilte die Behörde gut eine Stunde nach Abpfiff auf Nachfrage mit. Vor und während des Spiels hätten sich die Fanlager beider Teams ruhig verhalten.

Weitere Behandlung im Krankenhaus

Derweil kam es in der ersten Halbzeit zu einem internistischen Notfall im Dresdner Block. Rettungskräfte mussten anrücken.

Die betroffene Person wurde erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Weitere Details sind nach aktuellem Stand nicht bekannt.

Halbzeit an der Hafenstraße. Im Gästeblock gab es einen internistischen Notfall, die Rettungskräfte waren jedoch zur Stelle und haben geholfen. Aus polizeilicher Sicht verläuft die Partie aktuell ruhig. #RWESGD #Hafenstraße — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) October 15, 2022

Das Duell zwischen RWE und Dynamo wurde im Vorfeld als Hochrisikospiel eingestuft von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Teile beider Fanszenen waren in den letzten Wochen in verächtliche Vorfälle involviert. Daher richteten sich die Kapitäne der Klubs, Essens Daniel Heber und Dresdens Tim Knipping, kurz vor dem Anpfiff mit deutlichen Worten an die Fans und appellierten für ein gewaltfreies Miteinander.

Alle Brennpunkte zum 1:1 zwischen RWE und Dynamo:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE