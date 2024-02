RWE: Golz und Sapina? Wer gegen Regensburg spielen kann

Essen Rot-Weiss Essen musste zuletzt auf zwei Leistungsträger verzichten. So ist die Personallage vor dem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg.

Rot-Weiss Essen ist zu Gast beim Spitzenreiter Jahn Regensburg (Samstag, 14 Uhr/Jahnstadion/Magentasport). Ein hartes Spiel wird das, glaubt Christoph Dabrowski. „Es ist eine Mannschaft, die souverän Tabellenführer ist. Von der Konstellation her haben wir nichts zu verlieren, die Rahmenbedingungen sind klar“, sagte der RWE-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Duell.

„Die Trauben hängen hoch“, führte Dabrowski aus. Regensburg verteidige kompakt und intensiv, schalte gut um, habe einen super Teamspirit und sei verdammt effektiv. Dennoch glaubt der 45-Jährige an seine Elf: „Wir trauen uns zu, diesen Gegner zu ärgern!“

Rot-Weiss Essen: Sapina könnte in der kommenden Woche zurückkehren

Zum Personal: Weiterhin muss Dabrowski auf seinen Kapitän verzichten. Vinko Sapina fällt aus. Schwer zu sagen, wann der so wichtige Mittelfeldspieler wieder einsatzbereit ist. „Auf den Bildern, die wir gemacht haben, ist grundsätzlich nichts Schwerwiegendes zu erkennen. Er steckt selbst in seinem Körper und hat momentan noch Probleme, die ihn hindern.“ Dabrowski hofft, dass 28-Jährige im Laufe der nächsten Woche wieder zum Team stoßen kann.

Alles zum 0:2 von Rot-Weiss Essen in München

Zudem werden Ekin Celebi und Sandro Plechaty, die beiden Langzeitverletzten, und Sascha Voelcke nicht dabei sein. Positiv: Jakob Golz, Stammtorwart und Leistungsträger, scheint seinen grippalen Infekt überwunden zu haben. „Bei ihm bin ich sehr optimistisch, dass er wieder einsatzfähig ist“, so Dabrowski, dessen Mannschaft mindestens von 825 Fans begleitet wird. So viele Tickets wurden im Vorverkauf abgesetzt, die Tageskassen sind am Samstag aber offen. Die mitreisenden Anhänger hoffen auf ein Ende der Gastspielflaute: RWE ist in der Heimtabelle Erster, in der Auswärtstabelle Fünfzehnter.

Lesen Sie hier unsere Analyse: Warum RWE noch nicht reif für Platz drei ist.

Und die Regensburger? Die haben großen Respekt vor RWE. „Rot-Weiss Essen wird uns ihr Spiel aufdrängen und wir sind gewarnt, uns auf uns zu konzentrieren“, warnte Joe Enochs. Was der Jahn-Coach noch über die Partie am kommenden Samstag sagt, lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE