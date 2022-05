RWE-Podcast: Die 3. Liga ist nur eine Zwischenstation

Essen. Am Ende einer ereignisreichen Saison feiern zwei Revierklubs den Aufstieg. Im Podcast fußball inside diskutieren wir über Schalke und RWE.

Die Fußball-Saison in den Profiligen und der Regionalliga West ist seit dem vergangenen Wochenende beendet. In der vierten Liga gab es ein dramatisches Finale, das die Fans von Rot-Weiss Essen so schnell nicht vergessen werden. Der Traditionsverein von der Hafenstraße hat . Nach 14 Jahren ist RWE ab der kommenden Spielzeit wieder drittklassig. An der Hafenstraße brachen nach dem Abpfiff alle Dämme. Das Spielfeld wurde gestürmt. Tausende Fans zogen anschließend durch die Stadt, um den Aufstieg zu feiern.

Über den großen RWE-Tag (ab Minute 35) und die Aufstiegsfeier auf Schalke sprechen Moderator Timo Düngen und die beiden Reporter Andreas Ernst und Martin Herms in unserer neuen Podcast-Folge "fußball inside". Den Podcast gibt es erstmals auch als aufgezeichnetes Video-Format zu sehen.

Nach der rauschenden Party geht es in Essen nun darum, die Planung für die 3. Liga voranzutreiben. Genau wie auf Schalke müssen die RWE-Verantwortlichen allerdings zunächst einen neuen Cheftrainer finden. Mit ersten Kandidaten wurde bereits gesprochen, eine Lösung konnte noch nicht präsentiert werden. Klar ist auch, dass durch den Aufstieg Erwartungen geweckt wurden. "Die 3. Liga ist für den Verein langfristig nur eine Zwischenstation. Mit seinen Fans und seiner ganzen Wucht gehört dieser Klub mindestens in die 2. Bundesliga. In der ersten Saison nach dem Aufstieg sollte es jedoch in erster Linie darum gehen, sich im Profifußball zu etablieren", erklärt RWE-Reporter Herms die Zielsetzung in Essen.

Podcast fußball inside: Noten für alle Revierklubs

In diesem Podcast sprechen wir nicht nur über Schalke und RWE. Am Ende vergeben unsere Experten Noten für die abgelaufene Saison. Der BVB, der VfL Bochum, Schalke, der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen werden bewertet.

Hinweis: fußball inside geht nach dieser Folge in eine Sommerpause. Am 23. Juni geht es wie gewohnt weiter.

