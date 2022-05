RWE rüstet sich für die 3. Liga: "Werden eine schlagkräftige Truppe haben"

Ein großer Moment für Rot-Weiss Essen: Die RWE-Profis feiern die Meisterschaft in der Regionalliga West.

Essen. Rot-Weiss Essen kehrt in den Profifußball zurück. Der Traditionsverein von der Hafenstraße muss für die 3. Liga zunächst einen Trainer finden.

Als Schiedsrichter Niklas Dardenne pünktlich nach 90 Minuten abpfiff, gab es auf den Rängen kein Halten mehr: Das Stadion an der Hafenstraße nahm ein Vollbad in Rot und Weiß, die Fans fluteten den Rasen. Rot-Weiss Essen meldet sich zurück in der Dritten Liga, nach endlos lang scheinenden 14 Jahren, die Verantwortlichen wie Fans viele Nerven und noch mehr Geld kosteten.