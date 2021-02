RWE-Sportchef Jörn Nowak: Pokal-Geld "erleichtert die Planung"

Essen. Rot-Weiss Essen reitet auf einer Erfolgswelle. Sportchef Jörn Nowak spricht über die Gründe, das Pokal-Viertelfinale und die Kaderplanung.

Es könnte nicht viel besser laufen in dieser Saison für den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen. In der Meisterschaft ist RWE nach 22 Spielen noch ungeschlagen und liefert sich ein spannendes Aufstiegsrennen mit der U23 von Borussia Dortmund. Bundesweite Schlagzeilen brachte dem Viertligisten der sensationelle 2:1-Erfolg über Bayer Leverkusen im DFB-Pokal ein. RWE steht zum ersten Mal seit 1994 im Viertelfinale dieses Wettbewerbs und trifft dort am 3. März (18:30 Uhr) auf den Zweitligisten Holstein Kiel.