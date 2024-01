Rot-Weiss Essen RWE-Talk: Warum Andreas Wiegel in Münster starten sollte

Essen Rot-Weiss Essen schlägt Köln und fährt mit Rückenwind nach Münster. Bei „Vonne Hafenstraße“ analysieren wir das 3:1 und schauen auf die Folgen.

Rot-Weiss Essen schlägt Viktoria Köln mit 3:1 (0:0) und macht die Jahres-Auftaktniederlage in Aue vergessen. Es war ein dominanter Auftritt, Vinko Sapina, Leonardo Vonic und Thomas Eisfeld erzielten die drei Treffer für RWE - und nun steht das Prestigeduell bei Preußen Münster an (So., 13.30 Uhr; Preußenstadion).

Trainer Christoph Dabrowski sprach seiner Mannschaft ein „Kompliment“ aus, er sei „stolz und begeistert“ von dem Auftritt am Diesntagabend: „Ich glaube, wir haben gesehen, was unsere Mannschaft ausgezeichnet hat.“ Einen Tag später hat Moderatorin Kira Alex gemeinsam mit den RWE-Reportern Ralf Wilhelm und Justus Heinisch den Dreier gegen Köln bei unserem Videotalk „Vonne Hafenstraße“ analysiert.

Rot-Weiss Essen: Wiegel drängt für Voufack in die Startelf

Für sie steht fest: Der Sieg ging absolut in Ordnung. Viele Spieler haben das Trio überzeugt, darunter Ron Berlinski, der einen „wunderbaren Pass“, so Heinisch, auf Eisfeld spielte, der dann die Entscheidung erzielte. Und auch Torben Müsel gefiel ihm: „Er ist sehr wichtig für die Mannschaft.“

Wilhelm lobte vor allem Isaiah Young. „Sein Treffer gegen Aue hat ihm wohl Aufwind gegeben, Hut ab vor der Leistung.“ Allerdings gibt es auch einen Spieler, der etwas abfiel: Eric Voufack. Er verschuldete den Kölner Anschlusstreffer mit einem Fehlpass mit, wobei es nun mal Vorgabe ist, Situationen spielerisch zu lösen. „Das ist einkalkuliert, solche Fehler passieren“, so Wilhelm. Und es ging ja gut aus.

Trotzdem: Andreas Wiegel sollte am Sonntag seine Chance als Rechtsverteidiger bekommen, finden Wilhelm und Heinisch. Weiter geht es in Münster. Der SC Preußen ist noch an diesem Mittwochabend auswärts beim FC Ingolstadt gefordert, hat somit ein Tag weniger Zeit zur Regeneration und eine weite Reise vor sich. Das könnte ein Vorteil für Rot-Weiss Essen sein, glaubt Wilhelm.

Welche Aufstellung passen würde, was Münster auszeichnet und was für ein Spiel das werden dürfte, auch darüber spricht Alex mit Wilhelm und Heinisch. Zu sehen gibt es die Folge auf waz.de, reviersport.de und youtube.com. Sie dauert, wie immer, 19:07 Minuten, viel Spaß beim Zuschauen!

