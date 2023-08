Rot-Weiss Essen hat vor einer tollen Kulisse an der Hafenstraße einen Heimsieg gegen Erzgebirge Aue verpasst. Am Ende musste sich RWE mit einem 1:1-Remis begnügen. Auf einem holprigen Geläuf war für Rot-Weiss deutlich mehr drin. Schon am Mittwoch hat RWE in Köln die nächste Chance, um den ersten Saisondreier einzufahren. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren Ralf Wilhelm, Krystian Wozniak und Moderatorin Kira Alex das erste Liga-Heimspiel der Saison, blicken auf die Begegnungen gegen Köln und Münster - und verraten, welcher Spielertyp RWE noch guttun würde.

RWE-Talk RWE-Talk: Was Rot-Weiss Essen im Kader noch fehlt

Essen. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren wir das 1:1 von Rot-Weiss Essen gegen Aue und sprechen über den katastrophalen Rasen.

1:1 gegen den FC Erzgebirge Aue. Rot-Weiss Essen muss auch nach dem zweiten Ligaspiel der Saison 2023/2024 auf den ersten Sieg warten.

In einem intensiven Drittligaspiel ging es am Sonntagabend viel über den Kampf. Der Einsatz und die Leidenschaft stimmten bei RWE allemal. Das wurde auch von den rund 15.000 Fans honoriert. Auch, wenn es am Ende nicht zu einem Sieg langte.

Stichwort Fans: Diese sorgten an dem ungewohnten Sonntagabend für eine Gänsehaut-Stimmung. Die Rot-Weiss-Anhänger legten nahezu einen Dauer-Support hin und unterstützen die Mannschaft famos. Das ist auch ein Themenpunkt in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße", in dem diesmal Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak mit Moderatorin Kira Alex diskutiert haben.

Rasen bei Rot-Weiss Essen sorgt für jede Menge Frust

Neben der Aue-Analyse und der tollen Stimmung im Stadion an der Hafenstraßewar auch der katastrophale Rasen ein Thema. Allen Beteiligten bei RWE ist klar: So kann es nicht weitergehen. Rot-Weiss und die GVE (Grundstücksverwaltung der Stadt Essen) müssen sich etwas einfallen lassen, damit die Riesen-Geschichte im Essener Stadion zu keiner "never ending story" wird.

Zu guter Letzt sprechen unsere Experten darüber, welcher Spielertyp den Drittligisten aus dem Revier noch gut zu Gesicht stehen würde. Das Sommer-Transferfenster hat schließlich noch bis zum 1. September geöffnet. RWE will noch etwas machen - im Bestfall in der Innenverteidigung und im Angriff.

Rot-Weiss Essen spielt am Mittwoch bei Viktoria Köln

Nun geht es am Mittwoch (23. August, 19 Uhr) noch mit dem aktuellen Kader für RWE beim FC Viktoria Köln weiter. Danach folgt das mit Spannung erwarte brisante Duell gegen Preußen Münster (27. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), das die erste Englische Woche der Saison abschließen wird. Wie unsere Experten die nächsten Gegner und die Ausgangslage der Essener einschätzen, erfahren Sie in unserem Talk. Viel Spaß beim Reinhören!

Mehr News und Hintergründe zu Rot-Weiss Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE