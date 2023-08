VfL Bochum: Defensivspieler ist Kandidat bei Rot-Weiss Essen

Essen/Bochum. Drittligist Rot-Weiss Essen sucht noch nach Verstärkungen. Ein Kandidat steht beim VfL Bochum unter Vertrag.

Rot-Weiss Essen hat mit dem 1:1 gegen Erzgebirge Aue, dem 0:0 bei Viktoria Köln und dem 1:0-Sieg gegen Preußen Münster eine gute Englische Woche hinter sich gebracht. Am Samstag, 2. September (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es dann zum bis dato einzigen sieglosen Team der 3. Liga: SC Freiburg II.

Gut möglich, dass Trainer Christoph Dabrowski dann schon mit seinen gewünschten Alternativen planen kann. Denn der RWE-Coach wurde in den letzten Tagen nicht müde und betonte immer wieder: "Wir müssen gucken, was finanziell machbar ist, was der Verein in der Lage ist budgettechnisch zu machen. Grundsätzlich wünsche ich mir als Trainer immer Alternativen. Der Kader ist nicht breit aufgestellt und wenn Verletzungen auftreten kann es sein, dass gerade hinten ein Engpass entsteht. Das müssen wir in unsere Überlegungen mit einplanen."

VfL Bochum: Andere Klubs an Tim Oermann interessiert

Wie RevierSport berichtet, hat Rot-Weiss Essen einen Innenverteidiger und einen Stürmer ins Visier genommen. Einer dieser Spieler ist: Tim Oermann vom VfL Bochum. Der 19-jährige Innenverteidiger besitzt beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und könnte für die nächsten ein oder auch zwei Jahre verliehen werden. RWE ist hier ein heißer Kandidat.

Bringt viel Qualität mit: Talent Tim Oermann vom VfL Bochum, hier im Duell mit Japans Nationalspieler Takuma Asano. Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Das Problem: Auch einige Zweitligisten und RWE-Drittliga-Konkurrenten sind an dem viermaligen Bundesligaspieler dran. Gut möglich, dass sich hier eine Entscheidung bis zum Ende des Sommer-Transferfensters am Freitag, 1. September (18 Uhr), hinziehen wird.

Oermann war schon im vergangenen Halbjahr an den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC ausgeliehen. Hier bestritt er 14 Bundesligaspiele. Der 1,89 Meter große Innenverteidiger ist ein waschechter Bochumer Junge, der in seiner Juniorenzeit bei den Sportfreunde Altenbochum (2008-12) und dem VfL Bochum (2012-2022) spielte.

RWE-Trainer Dabrowski muss aktuell weiter auf Fabian Rüth (Kreuzbandriss), Sandro Plechaty (Knieprobleme), Nils Kaiser (Innenbandriss) sowie Aaron Manu (Achillessehnenreizung plus Infekt) und Ekin Celebi (Leistenprobleme) verzichten. Zuletzt verpasste auch Kapitän Felix Bastians aufgrund von muskulären Problemen die Partien in Köln und gegen Münster.

Mit Manu, Bastians, Jose Enrique Rios Alonso, Felix Götze und Mustafa Kourouma stehen im RWE-Kader zwar fünf Innenverteidiger, doch eine weitere Option, die mit Oermann auch die U23-Regel erfüllen würde, täte dem Defensivverbund sowohl in der Breite als auch im Fall Oermann qualitativ sehr gut.

