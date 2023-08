Viktoria Köln gegen Rot-Weiss Essen live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Rot-Weiss Essen hat vor einer tollen Kulisse an der Hafenstraße einen Heimsieg gegen Erzgebirge Aue verpasst. Am Ende musste sich RWE mit einem 1:1-Remis begnügen. Auf einem holprigen Geläuf war für Rot-Weiss deutlich mehr drin. Schon am Mittwoch hat RWE in Köln die nächste Chance, um den ersten Saisondreier einzufahren. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren Ralf Wilhelm, Krystian Wozniak und Moderatorin Kira Alex das erste Liga-Heimspiel der Saison.

Köln. Englische Woche in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen ist am Mittwoch bei Viktoria Köln gefordert. So können Sie die Partie live im TV sehen.

Ein Punkt aus zwei Spielen - der Saisonstart von Rot-Weiss Essen verlief ausbaufähig. Nach der 1:2-Niederlage beim Halleschen FC zum Auftakt, trennte sich die Mannschaft von Christoph Dabrowski am vergangenen Sonntag 1:1 von Erzgebirge Aue. Trotz einer guten zweiten Hälfte reichte es nicht für das Siegtor. Am Mittwoch (19 Uhr) steht die nächste Möglichkeit für den ersten Saisonsieg an - RWE ist dann bei Viktoria Köln gefordert. Die Höhenberger sind perfekt in die Saison gestartet, haben sechs Punkte aus zwei Partien geholt und zudem im DFB-Pokal Bundesligist Werder Bremen geschlagen. RWE sollte also gewarnt sein.

In der Defensive gefragt: Lucas Brumme von Rot-Weiss Essen. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Viktoria Köln gegen Rot-Weiss Essen live: Die Rahmendaten

Begegnung: FC Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen

Datum: Mittwoch, 23.08.2023

Anstoß: 19.00 Uhr

Ort: Sportpark Höhenberg (Köln)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Viktoria Köln gegen Rot-Weiss Essen live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Fußball-Liga?

RWE-Fans, die es nicht ins Stadion schaffen, müssen auf das Spiel Viktoria Köln gegen Rot-Weiss Essen nicht verzichten. Die Partie ist diesmal allerdings nicht im Free-TV zu sehen. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Foto: dpa

Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE bei Viktoria Köln. Kommentator bei MagentaSport ist Christian Straßburger, die Moderation übernimmt Konstantin Klostermann. Die Vorberichte beginnen um 18.45 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo neuerdings 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Vereinzelt übertragen aber auch die Dritten Programme (WDR, Bayern 3, MDR, NDR etc.) Partien im Free-TV: bis zu zwei pro Spieltag. 312 der 380 Spiele bleiben aber exklusiv bei Magenta Sport.

Rot-Weiss Essen bei Viktoria Köln im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Viktoria Köln gegen Rot-Weiss Essen im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie natürlich auch heute und jederzeit allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum RWE-Spiel gegen Erzgebirge Aue gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE