Fußball Was Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg zum Plan von Fortuna Düsseldorf sagen

Essen. Fortuna Düsseldorf will mit freiem Eintritt den Fußball revolutionieren. Wir haben Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg damit konfrontiert.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seine Pläne für eine Ticket-Revolution im deutschen Profifußball mit großen Worten offiziell vorgestellt. Das Konzept der Rheinländer sieht vor, künftig allen Zuschauerinnen und Zuschauern freien Eintritt zu den Heimspielen des Klubs zu gewähren.

Zunächst wird das Projekt in einer Pilotphase in der kommenden Saison mit mindestens drei Partien im eigenen Stadion umgesetzt. Wann alle Spiele kostenfrei zur Verfügung stehen, steht noch nicht fest. Der Plan sieht vor, dass die entgangenen Einnahmen durch Sponsoren aufgefangen werden.

Mit der Umsetzung des Konzepts würden die Landeshauptstädter für ein Novum sorgen. Ob andere Vereine nachziehen werden, ist ungewiss. Die Ruhrgebiets-Drittligisten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen äußern sich jedenfalls zurückhaltend - halten die Pläne der Fortuna aber für eine spannende.

Fans sollen bald umsonst Heimspiele von Fortuna Düsseldorf besuchen können. Foto: dpa

"Ein interessanter Ansatz, dessen Entwicklung wir natürlich verfolgt haben und auch dessen Umsetzung wir natürlich beobachten werden", sagt Duisburgs Pressesprecher Martin Haltermann auf Nachfrage. "Ehrlicherweise sehen wir eine solche Möglichkeit für den MSV in unserer Situation in der 3. Liga aktuell allerdings nicht als realistisch an."

Ähnlich fällt die Reaktion des Essener Vorstandsvorsitzenden Marcus Uhlig aus. Er spricht von einem "spannenden Grundgedanken", gibt aber auch zu bedenken: "Kein Verein hat etwas zu verschenken - auch Düsseldorf nicht." Uhlig sei gespannt, wie die Düsseldorfer den grob geschätzten Wegfall der Ticketeinnahmen in Höhe von acht Millionen Euro pro Saison kompensieren möchten.

RWE-Boss Uhlig: "Damit habe ich schon ein Problem"

Uhlig weiter: "Ich bin grundsätzlich skeptisch, das vermeintlich Wertvollste eines Vereins zu verschenken. Und das ist nun mal der Zugang zum Spiel. Etwas, das nichts kostet, wirkt so als sei es nichts wert. Damit habe ich schon ein Problem." (mit sid)

