RWO gegen RWE: Termin für das Derby steht fest

Essen. Der Spielleiter der Fußball-Regionalliga West hat die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 10 bis 18 der Saison 2021/2022 bekanntgegeben.

Spielleiter Wolfgang Jades hat nach Absprachen mit den Vereinen und zuständigen Sicherheitsbehörden die genauen Termine für die Regionalliga-West freigegeben.

Organisatoren und Klubs müssen dabei berücksichtigen, dass am 21. November (Totensonntag) auch in Nordrhein-Westfalen Spiele nicht vor 18 Uhr ausgetragen werden dürfen. An diesem Datum sind drei Partien des 17. Spieltages geplant.

Alle Planungen zu den Terminen in der Saison 2020/2021 gelten vorbehaltlich der aktuellen behördlichen Verfügungslagen, die vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie berücksichtigt werden müssen.

10. Spieltag

Freitag, 1. Oktober, 19.30 Uhr:

Wegberg-Beeck - 1. FC Köln II

SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

Sportfreunde Lotte - Alemannia Aachen

Fortuna Köln - Preußen Münster

Samstag, 2. Oktober, 14 Uhr:

Rot Weiss Ahlen - KFC Uerdingen

B. M'gladbach II - Bonner SC

Fortuna Düsseldorf II - VfB Homberg

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen

SV Straelen - SV Lippstadt

Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II

11. Spieltag

Freitag, 8. Oktober:

SV Lippstadt - Wuppertaler SV 18 Uhr

SC Wiedenbrück - Rot Weiss Ahlen 19.30 Uhr

Samstag, 9. Oktober, 14 Uhr:

KFC Uerdingen - Rot-Weiss Essen

Bonner SC - VfB Homberg

Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf II

B. M'gladbach II - Sportfreunde Lotte

Alemannia Aachen - Wegberg-Beeck

1. FC Köln II - SV Rödinghausen

Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen

Dienstag, 12. Oktober, 14 Uhr:

FC Schalke 04 II - Fortuna Köln

12. Spieltag

Freitag, 15. Oktober:

Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II 18.30 Uhr

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Köln II 19 Uhr

Samstag, 16. Oktober, 14 Uhr:

Rot-Weiss Essen - SC Wiedenbrück

SV Rödinghausen - Alemannia Aachen

Wegberg-Beeck - B. M'gladbach II

Sportfreunde Lotte - Bonner SC

VfB Homberg - Preußen Münster

Fortuna Köln - SV Lippstadt

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

SV Straelen - KFC Uerdingen

13. Spieltag

Freitag, 22. Oktober, 19.30 Uhr

Bonner SC - Preußen Münster

Samstag, 23. Oktober, 14 Uhr

SV Lippstadt - Fortuna Düsseldorf II

FC Schalke 04 II - VfB Homberg

1. FC Köln II - Rot-Weiss Essen

Alemannia Aachen - Rot Weiss Ahlen

B. M'gladbach II - SV Rödinghausen

SC Wiedenbrück - SV Straelen

KFC Uerdingen - Wuppertaler SV

Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Köln

Sportfreunde Lotte - Wegberg-Beeck

14. Spieltag

Freitag, 29.Oktober, 19 Uhr:

Preußen Münster - FC Schalke 04 II

Samstag, 30. Oktober, 14 Uhr:

Rot Weiss Ahlen - B. M'gladbach II

SV Rödinghausen - Sportfreunde Lotte

SV Straelen - 1. FC Köln II

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen

Wegberg-Beeck - Bonner SC

VfB Homberg - SV Lippstadt

Fortuna Köln - KFC Uerdingen

Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück.

Sonntag, 31. Oktober, 14 Uhr:

Fortuna Düsseldorf II - Rot-Weiß Oberhausen

15. Spieltag

Freitag. 5. November, 19.30 Uhr:

B. M'gladbach II - Rot-Weiss Essen

Samstag, 6. November, 14 Uhr:

SV Lippstadt - Preußen Münster

Wegberg-Beeck - SV Rödinghausen

Sportfreunde Lotte - Rot Weiss Ahlen

Alemannia Aachen - SV Straelen

1. FC Köln II - Wuppertaler SV

SC Wiedenbrück - Fortuna Köln

KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II

Rot-Weiß Oberhausen - VfB Homberg

Sonntag, 7. November, 14 Uh:

Bonner SC - FC Schalke 04 II

16. Spieltag

Freitag, 12. November, 19.30 Uhr:

Fortuna Köln - 1. FC Köln II

Samstag, 13. November, 14 Uhr:

Rot Weiss Ahlen - Wegberg-Beeck

Rot-Weiss Essen - Sportfreunde Lotte

SV Straelen - B. M'gladbach II

SV Rödinghausen - Bonner SC

FC Schalke 04 II - SV Lippstadt

Preußen Münster - Rot-Weiß Oberhausen

VfB Homberg - KFC Uerdingen

Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück

Wuppertaler SV - Alemannia Aachen

17. Spieltag

Samstag, 20. November, 14 Uhr:

Bonner SC - SV Lippstadt

SV Rödinghausen - Rot Weiss Ahlen

B. M'gladbach II - Wuppertaler SV

Alemannia Aachen - Fortuna Köln

SC Wiedenbrück - VfB Homberg

KFC Uerdingen - Preußen Münster

Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04 II

Sonntag, 21. November, 18 Uhr:

Wegberg-Beeck - Rot-Weiss Essen

Sportfreunde Lotte - SV Straelen

1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II

18. Spieltag

Freitag, 26. November:

Fortuna Düsseldorf II - Alemannia Aachen 18.30 Uhr

FC Schalke 04 II - KFC Uerdingen 19.30 Uhr

Samstag, 27. November, 14 Uhr:

Bonner SC - Rot Weiss Ahlen

SV Lippstadt - Rot-Weiß Oberhausen

Preußen Münster - SC Wiedenbrück

VfB Homberg - 1. FC Köln II

Fortuna Köln - B. M'gladbach II

Wuppertaler SV - Sportfreunde Lotte

SV Straelen - Wegberg-Beeck

Rot-Weiss Essen - SV Rödinghausen

