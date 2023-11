1:0 gegen Düsseldorf: So verkürzt Schalkes U17 den Rückstand

Gelsenkirchen. Die U17 des FC Schalke 04 schlägt Düsseldorf, holt auf gegenüber Tabellenführer Leverkusen. Nach dem Spiel gibt es trotzdem „einiges zu bereden“.

Nach zwei Niederlagen hintereinander, nach dem 0:3 bei Bayer Leverkusen und dem 2:3 gegen Borussia Dortmund, fand die U17 des FC Schalke 04 am Samstag in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga zurück in die Spur des Sieges. Sie gewann gegen den Tabellenelften Fortuna Düsseldorf mit 1:0, aber zufrieden war ihr Trainer Thomas Bertels trotzdem nicht.

„Das Beste ist das Ergebnis“, gab er zu Protokoll. „Ich möchte der Mannschaft nicht den Willen absprechen, aber das war sicherlich eine der schlechteren Leistungen in dieser Saison. Mir ist auch die Art und Weise wichtig, wie wir spielen. Es gibt einiges zu besprechen.“ Und noch ein Ergebnis passte dem Tabellenzweiten: Weil es zur gleichen Zeit ein 2:2 im Top-Hit zwischen Spitzenreiter Leverkusen und dem Tabellenfünften Dortmund gab, verringerte sich der Rückstand auf Platz eins auf jetzt zwei Punkte.

FC Schalke 04 U17: Tor des Tages durch Alan Takoudjou

Das Tor des Tages erzielte Alan Takoudjou nach etwas mehr als einer halben Stunde. Er überwand den Düsseldorfs Torhüter Julian Bamberg im zweiten Versuch. Vielleicht wäre es für die Gastgeber einfacher geworden, wenn in der ersten Hälfte auch Taycan Etcibasi, Osman Turay und Alexander Ivankin getroffen hätten. Sie hatten genug Möglichkeiten. „Wir waren im Abschluss leider zu kompliziert und nicht zielstrebig“, kritisierte der Coach.

Deshalb musste der Knappen-Nachwuchs bis zum Schluss um die verdienten, aber glanzlosen drei Punkte bangen. In der zweiten Halbzeit wären die Landeshauptstädter beinahe zum Ausgleich gekommen. Zum Glück für die Schalker, die erneut auf Tristan Top-Rasmussen und auf Luca Vozar verzichten mussten, konnte Jonas Zgorecki auf der Torlinie retten.

Spielpause in der Fußball-B-Jugend-Bundesliga

Das nächste Meisterschaftsspiel hat die U17 des FC Schalke 04 erst wieder am übernächsten Samstag, am 25. November um 11 Uhr, beim Tabellenvorletzten FC Viktoria Köln zu absolvieren. Thomas Bertels kommt diese kleine Pause nicht ungelegen, nicht nur weil Tristan Top-Rasmussen, der momentan an einer Bronchitis leidet, diese Zeit nutzen kann, um sich zu regenerieren.

„Zuletzt fehlten die Frische und die Leichtigkeit“, so Thomas Bertels. „Jetzt haben die Jungs die Gelegenheit, sich zu erholen und durchzuatmen.“ Aber völlig tatenlos bleibt die königsblaue U17 nicht. Die Pause in der Liga überbrückt sie mit einem Testspiel am Mittwoch um 19 Uhr gegen die in der Landesliga spielende U19 der DJK TuS Hordel.

Tor: 1:0 Alan Takoudjou (32.).

FC Schalke 04 U17: Bodon, Kovarszki, Carus (59. Carus, Zgorecki, Penda, Takoudjou, Hidraoui Akachar (90. Thier), Turay, Etcibasi, Sayman (79. Schroer, Ivankin (59. Mulweme).

