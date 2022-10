FC Schalke 04 19:04 - der Schalke-Talk: Kramer fehlt Rückhalt in der Kurve

Essen. Schalke geht in Leverkusen unter, Trainer Frank Kramer soll bleiben. Darüber diskutieren wir in unserem Videoformat "19:04 - der Schalke-Talk".

Es war ein ganz bitterer Spieltag für den FC Schalke 04. Mit 0:4 (0:2) gingen die Königsblauen am Samstag im Kellerduell bei Bayer Leverkusen unter. Schalke-Trainer Kramer gerät nach der dritten Niederlage in Serie immer mehr unter Druck. Am Freitag gegen Hoffenheim sitzt der 50-Jährige aber noch auf der Bank, das gab die Schalke-Führung am Samstagabend nach dem Debakel in Leverkusen bekannt. Die richtige Entscheidung?

19:04 - der Schalke-Talk: Rouven Schröder hält sich zurück

Darüber diskutieren wir in der achten Folge unseres neuen Video-Formats "19:04 - der Schalke-Talk". WAZ-Redakteur Sinan Sat spricht mit den Schalke-Reportern Andreas Ernst und Robin Haack über das Debakel in Leverkusen und die Personalie Kramer - in genau 19:04 Minuten wird die Lage bei den Königsblauen analysiert.

Dieses Talk-Format wird nach jedem Schalke-Spiel zu sehen sein. Im Zentrum steht dieses Mal die Trainerdiskussion beim Bundesliga-Aufsteiger, der gegen die Werkself um ihren neuen Trainer Xabi Alonso völlig chancenlos war. Sportchef Rouven Schröder unternahm nach der schlimmen und nicht bundesligareifen Leistung des Revierklubs zunächst gar keinen Versuch mehr, Kramer zu unterstützen. Schröder wollte nach dem Spiel erst gar nicht sprechen. Später ließ er noch eine Stellungnahme über den Club verbreiten, die eindeutig erscheint: „Die Leistung unserer Mannschaft hat uns heute maßlos enttäuscht.“

In unserem Schalke-Talk blicken wir auch auf das nächste Spiel der Schalker gegen die TSG Hoffenheim. Es könnte ein Endspiel für den angeschlagenen Trainer Frank Kramer sein. Denn bei der vierten Niederlage in Folge dürfte es richtig eng für den S04-Chefcoach werden.

