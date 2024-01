Köln. Premiere für die 2. Bundesliga: Am kommenden Sonntag gibt es erstmals eine Live-Konferenz bei RTL. Auch Schalke läuft Samstag im Free-TV.

Fans der 2. Bundesliga dürfen sich bei aktuell frostigen Temperaturen dennoch auf das kommende Wochenende freuen: Denn RTL startet an diesem Sonntag die erste von drei geplanten Konferenzschaltungen in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Kölner Privatsender übernimmt dabei die Übertragung des Pay-TV-Senders Sky. Von 13.00 Uhr an zeigt RTL eigene Vorberichte, ehe dann live aus dem Berliner Olympiastadion Moderatorin Laura Papendick bis 15.45 Uhr durchs Programm führt. Experte an ihrer Seite ist Ex-Profi Felix Kroos.

Hertha BSC trägt aktuell Trauer nach dem Tod des Vereinspräsidenten Kay Bernstein. Am Sonntag spielen die Berliner gegen Fortuna Düsseldorf. RTL zeigt das Spiel live in seiner Konferenz. Foto: Christoph Soeder / dpa

Am Sonntag stehen die Zweitliga-Begegnungen Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf, SC Paderborn gegen die SpVgg Greuther Fürth sowie der 1. FC Magdeburg gegen den SV Wehen Wiesbaden auf dem Programm. Besonders das Spiel in Berlin steht nach dem Tod von Hertha-Präsident Kay Bernstein im Fokus.

Schalke gegen HSV am Samstag live im Free-TV

Bei der RTL-Konferenz am Sonntag wird der FC Schalke 04 nicht vertreten sein, im Free-TV und im Live-Stream ist der Knaller am Samstagabend gegen den Hamburger SV aber trotzdem zu sehen. Sport 1 wird das erste Rückrunden-Spiel der Schalker ab 20:30 Uhr live übertragen. Zudem ist das Spiel wie gewohnt bei Sky zu sehen. Das spektakuläre Hinspiel in Hamburg endete für die Königsblauen mit einer 3:5-Niederlage. Am Samstag in der Arena muss S04 punkten, um sich weiter Luft zu den Abstiegsrängen zu verschaffen.

Die Zweitliga-Konferenz ist Teil einer Vereinbarung, die RTL und Sky Mitte Dezember bekannt gegeben hatten. Dabei hatte Sky für die Formel 1 eine auf zunächst zwei Jahre angelegte Partnerschaft mit dem langjährigen Rechteinhaber RTL angekündigt. Diese sieht die Übertragungen von sieben Grand Prix in der Formel 1 sowie von allen Qualifikationen und des ersten Rennens der Saison am 2. März in Bahrain auf allen RTL-Plattformen vor.

Kooperation zwischen RTL und Sky

Im Rahmen der Kooperation mit RTL darf Sky künftig pro Spieltag zwei Partien der Fußball-Europa-League oder Europa Conference League zeigen. RTL erhielt neben der Formel 1 noch die Rechte für wöchentlich ein Spiel der englischen Premier League und die drei Konferenzschaltungen aus der 2. Fußball-Bundesliga pro Saison.

