3:0! Schalke II putzt den SV Rödinghausen weg

Gelsenkirchen. Souveräner Heimsieg für die U23 von Schalke 04 in der Regionalliga West. Gegen Krisen-Klub SV Rödinghausen gelingt ein überzeugender 3:0-Erfolg.

Wenn es doch immer so einfach wäre. Die Zeit war reif, die U23 des FC Schalke 04 wollte den ersten Heimsieg in der Regionalliga West 2023/24, wollte wieder offensiver spielen als zuletzt in der Schlussphase beim 0:0 in Aachen. Gesagt von Trainer Jakob Fimpel - und gewonnen. Gegen den SV Rödinghausen gelingt der Schalker U23 der 3:0 (2:0)-Heimsieg.

Keke Topp wieder bei den Schalke-Profis dabei

Eine Stunde vor Beginn der Regionalliga-Partie der Schalker U23 gegen Rödinghausen hatte das Spiel der Zweitliga-Profis beim SV Wehen-Wiesbaden begonnen, und vor dem Anpfiff im Parkstadion waren viele Blicke auf Handys gerichtet. Ein Audio-Stream perlte aus einem Handy, das am Bierbecher lehnte – nicht nur die Übertragung lief reibungslos.

Im Profi-Kader war an diesem Nachmittag weiterhin Keke Topp dabei. Zur U23 kehrte Joey Müller zurück, auch Jimmy Kaparos, der unter der Woche im Training der Zweitliga-Mannschaftgewesen war. Müller und Kaparos waren die beiden Sechser vor der Dreier-Kette. Bei den Ostwestfalen kehrte Simon Engelmann ins Ruhrgebiet zurück, der zuvor drei Jahre lang bei Rot-Weiss Essen gespielt hatte. Er saß zunächst auf der Bank.

Trainer Jakob Fimpel hatte vor dem Spiel mehr Offensive angekündigt – und die half schnell dabei, nicht nur die Rödinghauser weit vom Schalker Tor weg zu beschäftigen. Schon in der 7. Minute spielten sich die Schalker rechts durch Rödinghausens Strafraum, Niklas Castelle setzte zum Abschluss an, wurde aber abgegrätscht. Der Ball landete vor dem Fuß des mitgelaufenen Paul Friedrich Poepperl, der zum 1:0 einschob.

Schalke II: Pierre-Michel Lasogga sorgt für das 2:0

In Aachen hatte der Offensive im Schalker U23-Mittelfeld noch eine große Chance liegen lassen, bewies hier den richtigen Riecher. Die Gastgeber machten weiter ernst mit ihrer Angriffslust. In der 19. Spielminute segelte eine Hereingabe von rechts in den SV-Sechzehner, landete am gegnerischen Arm – Handelfmeter, den Pierre-Michel Lasogga zum 2:0 (20.) sicher verwandelte.

Rödinghausens erste Offensiv-Anmeldung in dieser Partie platzierte Luca Horn zu genau, nach seinem Schuss von Halblinks sprang der Ball vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld. Niklas Castelle für Schalke nahm noch mal Maß aus der Distanz, aber SV-Torhüter Karl Albers riss die Fäuste hoch.

Lasoggas Schuss vorbei eröffnete die zweite Halbzeit, Rödinghausen brachte in der 53. Spielminute zwei Neue, darunter für den Sturm Simon Engelmann. Emmanuel Gyamfi zeigte, dass er nicht nur vorne links Meter machen kann. Nach einer guten Stunde lief und grätschte er im eigenen Strafraum gegen den durchgestarteten Rödinghauser Patrick Kurzen, klärte zur Ecke. Die Situation direkt im Anschluss bereinigte Tim Albutat kurz vor der Torlinie. Rödinghausen arbeitete am Anschlusstreffer, Schalke startete seine Angriffe dosiert.

Schalke II: Justin Heekeren hält den Kasten sauber

Simon Engelmann hatte mit einer Volley-Abnahme seine erste Chance (74.), der Schuss strich knapp übers Schalker Tor. Schalke spielte kontrolliert, Rödinghausen kramte in seiner Offensiv-Werkzeugkiste, würde aber nicht fündig.

„Zu Null!”, rief S04-Torhüter Justin Heekeren seinen Vorderleuten noch fünf Minuten vor Schluss zu. Klappte – und der eingewechselte Yannick Tonye erhöhte zwischendurch noch zum 3:0.

Gesagt, gewonnen.

FC Schalke 04 II - SV Rödinghausen

Tore: 1:0 Poepperl (7.), 2:0 Lasogga (20./HE) 3:0 Tonye (87.).

Schalke U23: Heekeren; Talabidi (73. Schmidt), Albutat, Boboy – Kaparos, Müller – Van der Sloot, Poepperl (67. Amadin), Gyamfi (85. Anubodem)– Castelle (85. Tonye), Lasogga.

