4:0! Schalke zieht locker ins DFB-Pokal-Viertelfinale ein

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat das Viertelfinale des DFB-Pokals der A-Junioren erreicht. Das Team von Norbert Elgert gewann souverän 4:0 gegen Hansa Rostock.

Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 haben auch ihre zweite Aufgabe im DFB-Pokal der Junioren gelöst. Nach dem 13:0 bei der JFG Schaumberg-Prims hat sich die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert am Sonntagvormittag im Parkstadion mit 4:0 (2:0) gegen den FC Hansa Rostock durchgesetzt, den noch sieglosen Tabellenvorletzten der Bundesliga-Staffel Nord/Nordost.

Somit stehen die Schalker A-Junioren, die Tabellenzweiten der Bundesliga-Staffel West, im Viertelfinale. Das hat ein Finalist der vergangenen Saison nicht erreicht. Borussia Dortmund, der Deutsche Meister, scheiterte am Samstag vor heimischer Kulisse mit 1:2 gegen den FC St. Pauli. Indes ist der Titelverteidiger weiter. Der VfB Stuttgart setzte sich mit 4:1 beim Schalker Liga-Rivalen Bayer 04 Leverkusen durch.

Im Vergleich zum 1:0-Sieg im Nachholspiel beim Bonner SC vom vergangenen Mittwoch änderte Norbert Elgert seine Startformation auf vier Positionen: Für Faaris Yusufu rückte Luca Podlech wieder zwischen die Pfosten, Nicholas Engels, der wegen einer Erkältung in Bonn gefehlt hatte, kehrte in die Innenverteidigung zurück, und im Mittefeld begannen Yannick Tonye und Nedzhib Hadzha statt Tristan Osmani und Max Grüger.

Schalke erwischt einen Traumstart

Das königsblaue U-19-Team erwischte einen Traumstart: Zwar parierte Hansa-Keeper Elias Höftmann den Ball nach dem Schuss von Emmanuel Gyamfi, Yannick Tonye kam dann aber zum Kopfball und zum 1:0. Keine vier Minuten waren gespielt. Fortan schnürten die Schalker die Rostocker dank ihres aggressiven Pressings in deren Hälfte fest, legten aber zunächst nicht nach.

Nach etwa 20 Minuten wurden die Hansestädter etwas mutiger, und Nicholas Engels musste bei einem Hansa-Konter auch in höchster Not gegen Tim Krohn klären, richtig gute Möglichkeiten gab es aber nur auf der anderen Seite. Zunächst ließ Assan Ouédraogo nach Vorarbeit von Keke Topp noch eine hundertprozentige Chance aus, nach 30 Minuten traf er aber zum 2:0, nachdem zuvor Keke Topp den 1:0-Schützen Yannick Tonye geschickt hatte.

Einmal musste auch Schalkes Keeper Luca Podlech dann eingreifen, und zwar in der 36. Minute nach einer Nachlässigkeit Emmanuel Gyamfis. Letztlich hatte er aber nicht wirklich Mühe, den Distanzschuss von Milosz Brzozowski zu entschärfen.

Schalke siegt vor den Augen von Axel Hefer

Nach der Pause brachte Norbert Elgert vor den Augen von Schalkes Aufsichtsratsvorsitzendem Axel Hefer, der wie schon am Samstag bei der U23 (2:2 gegen Rot-Weiß Ahlen) im Parkstadion war, zwei frische Kräfte. Max Grüger und Tristan Osmani kamen für Nedzhib Hadzha und Kelsey Meisel.

Und die königsblauen A-Junioren gaben weiter den Ton an, sie drängten auf die Entscheidung. In der 64. Minute war es so weit, nachdem Assan Ouédraogo den Ball großartig erkämpft hatte. Schließlich legte Yannick Tonye auf Keke Topp quer, und der traf zum 3:0. Yannick Tonye ließ für die klar überlegenen und besseren Schalker mit seinem zweiten Treffer auch noch das 4:0 folgen.

Tore: 1:0 Yannick Tonye (4.), 2:0 Assan Ouédraogo (30.), 3:0 Keke Topp (64.), 4:0 Yannick Tonye (77.).

FC Schalke 04 U19: Podlech - Anubodem, Engels, Barthel, Gyamfi - Tonye, Hadzha (46. Grüger), Hansen (81. Lanfer), Meisel (46. Osmani) – Ouédraogo (81. Milic), Topp (71. Kojic).

