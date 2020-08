4:5! Schalke 04 vergeigt Testspiel gegen Drittligist SC Verl

Gelsenkirchen. Königsblaue Defensive wackelt bedenklich. Steven Skrzybski präsentiert sich erneut stark. Amine Harit verschießt Foulelfmeter.

Im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 den 300 zugelassenen Fans im Parkstadion zwei Gesichter gezeigt. In der Offensive gab es beim 2x60-Minuten-Test gegen Drittliga-Neuling SC Verl beim 4:5 (4:5) einige Highlights, dafür wackelte die Abwehr gerade im ersten Durchgang bedenklich – und das, obwohl mit Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli und Ozan Kabak drei potenzielle Stammspieler in der Viererkette vor dem von seiner Ausleihe zurückgekehrten Torwart Ralf Fährmann aufliefen.

Die Königsblauen erwischten keinen guten Start, kassierten nach fünf Minuten den ersten Warnschuss von Verls Routinier Zlatko Janjic (5.). In der 17. Minute machte es Janjic genauer: Sein Kopfball landete zur Verler Führung hinter Schalkes Torwart Ralf Fährmann im Netz. Ein paar Sekunden später legte Patrick Schikowski das 2:0 für die Ostwestfalen nach.

Schalke-Proi Skrzybski wieder stark

Schalke rappelte sich auf, verkürzte durch den erneut starken Steven Skrzybski, der schon am letzten Wochenende im Test gegen den VfL Osnabrück (5:1) durch zwei Tore überzeugt hatte, auf 1:2 (24.). Der vom 1. FC Köln zurückgekehrte Mark Uth besorgte kurze Zeit später das 2:2 mit einem Schuss ins rechte Eck. Steven Skrzybski hatte die Vorlage gegeben (29.). Einmal in Fahrt, schlug der einstige Berliner erneut zu: Auf Flanke von Bastian Oczipka hämmerte Skrzybski die Kugel zum 3:2 ins Netz (32.). Fast wären die Mannschaft von Trainer David Wagner auf 4:2 davongezogen, aber das quirlige Talent Can Bozdogan traf aus 16 Metern nur den Außenpfosten (43.).

Anschließend waren die frech aufspielenden Verler wieder am Zug. Patrick Schikowski traf in der 46. Minute zum 3:3. Erneut sah Schalkes Defensive alles andere als sicher aus. Schalke schlug durch Benito Raman, der mühelos abstaubte, erneut zurück – 4:3 (55.). Doch im Endspurt der ersten 60 Minuten hatte Verl das bessere Ende für sich. Sascha Korb schob den Ball nach einem Querpass zum 4:4 ins leere S04-Gehäuse (56.). Und dann setzte Patrick Schikowski noch einen drauf, tanzte einen Schalker Gegenspieler aus und traf aus zwei Metern zum 4:5 für die Gäste (58.).

Schalke-Trainer Wagner mit neuer Mannschaft

Schalkes Coach Wagner schickte in den zweiten 60 Minuten eine komplett neue Mannschaft aufs Feld. Im Tor durfte Michael Langer ran, dazu liefen die zuletzt leicht angeschlagenen Weston McKennie und Matija Nastasic in der Defensive auf. Nach schleppendem Beginn bekam Schalke gegen Verl Oberwasser und hatte die große Chance auf das 5:5, nachdem Rabbi Matondo im Strafraum unfair gebremst wurde. Den fälligen Elfmeter schoss Amine Harit nach einem Trippel-Schritt-Anlauf allerdings an den Querbalken (86.).

Nach 100 Minuten versuchte es Levent Mercan mit einem angeschnittenen Schuss, verfehlte den Verler Kasten aber um einige Zentimeter. Kurz darauf scheiterte Matija Nastasic nach einem Freistoß und erwischte den Ball am langen Pfosten nicht richtig (102.), so dass es bei der ersten Testspiel-Niederlage der Sommervorbereitung blieb.

Schalke 1. Halbzeit: Fährmann – Frölich, Kabak, Stambouli, Oczipka – Taitague (31. Burgstaller), Schöpf, Bozdogan, Skrzybski – Uth, Raman.

Schalke 2. Halbzeit: Langer – McKennie (105. Hanraths), Thiaw, Nastasic, Mendyl – Mercan, Boujellab, Serdar, Harit – Matondo, Kutucu.

Tore: 0:1 Janjic (17.), 0:2 Schikowski (18.), 1:2 Skrzybski (24.), 2:2 Uth (29.), 3:2 Skrzybski (32.), 3:3 Schikowski (46.), 4:3 Raman (55.), 4:4 Korb (56.), 4:5 Schikowski (58.).