Auch Schalke: Drei künftige Zweitligisten unter Top 20 im internationalen Zuschauerranking

Terodde, Hechelmann, Kaderplanung: So plant Schalke die Mission Wiederaufstieg

Essen. Im internationalen Zuschauervergleich von Europas Top-Fünf-Ligen tauchen sechs deutsche Klubs auf. Drei davon spielen nächstes Jahr zweitklassig.

Durch den Abstieg des FC Schalke 04 und Hertha BSC hat die Bundesliga zwei ihrer größten Zugpferde verloren - zumindest was den Zuschauerandrang betrifft.

Das zeigt auch die internationale Zuschauertabelle von "transfermarkt.de". Dort befinden sich unter den 20 Vereinen mit den höchsten Zuschauerzahlen aus den Ligen Italiens, Spaniens, Frankreich, Englands und Deutschlands in der abgelaufenen Saison immerhin sechs Klubs aus Deutschland.

Das klingt zunächst gut. Allerdings wird von diesen Vereinen in der kommenden Saison die Hälfte in der 2. Bundesliga antreten. Denn während Borussia Dortmund und der FC Bayern München, die um die Deutsche Meisterschaft kämpften, hinter dem FC Barcelona mit 81.228 Fans beziehungsweise 75.006 Fans auf Platz 2 und 3 zu finden sind, kommen als nächste deutsche Vereine bereits die beiden Absteiger FC Schalke 04 mit 61.133 Zuschauern (Platz zehn) und Hertha BSC mit 53.562 Fans (15.). Direkt dahinter folgt der Hamburger SV mit 53.470 Fans. Außerdem ist Borussia Mönchengladbach mit 52.438 Besuchern als 19. in den Top-20 vertreten.

Eintracht Frankfurt verpasst die Top 20 ganz knapp

Ein großer Aderlass also, besonders wenn man die Stadionkapazitäten der beiden Bundesliga-Aufsteiger bedenkt. Die Voith-Arena des 1. FC Heidenheim fasst 15.000 Zuschauer, im Merck-Stadion am Böllenfalltor des SV Darmstadt 98 finden 17.860 Menschen Platz.

Mit Eintracht Frankfurt hat ein weiterer Bundesligist die Top-20 übrigens nur knapp verpasst. Die Adler folgen auf Platz 21 mit einem Zuschauerschnitt von 50.012.

Die Internationale Zuschauertabelle (via transfermarkt.de):

1. FC Barcelona, Spanien, 1.Liga, 83.498

2. Borussia Dortmund, Deutschland, 1.Liga, 81.228

3. FC Bayern München, Deutschland, 1.Liga, 75.006

4. Manchester United, England, 1.Liga, 73.842

5. Inter Mailand, Italien, 1.Liga, 72.630

6. AC Mailand, Italien, 1.Liga, 71.880

7. Olympique Marseille, Frankreich, 1.Liga, 62.623

8. AS Rom, Italien, 1.Liga, 62.033

9. Tottenham Hotspur, England, 1.Liga, 61.605

10 FC Schalke 04, Deutschland, 1.Liga, 61.133

11.FC Arsenal, England, 1.Liga, 60.196

12. West Ham United, England, 1.Liga, 59.174

13. Real Madrid, Spanien, 1.Liga, 56.644

14. Atlético Madrid, Spanien, 1.Liga, 55.800

15. Hertha BSC, Deutschland, 1.Liga, 53.652

16. Hamburger SV, Deutschland, 2.Liga, 53.470

17. Manchester City, England, 1.Liga, 53.249

18. FC Liverpool, England, 1.Liga, 53.177

19. Borussia Mönchengladbach, Deutschland, 1.Liga, 52.438

20. Newcastle United, England, 1.Liga, 52.127

