Schalke: So lief die Mitgliederversammlung am Samstag

FC Schalke 04 Schalke fragt bei Pherai an - erste Zugänge in Sicht

Gelsenkirchen. Schalke wird noch vor Vorbereitungsbeginn am 24. Juni die ersten Zugänge verkünden. Auch bei einem Spielmacher aus Braunschweig fragte S04 an.

Bei der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 am Samstag erklärten einige Mitglieder, wie unruhig sie sind, dass die Königsblauen noch keinen Zugang für die Zweitliga-Saison verkündet haben - bereits am 24. Juni treffen sich die Profis zu den Leistungstests an der Geschäftsstelle. Das Warten der Fans hat bald ein Ende: Die Schalker werden in der kommenden Woche einiges umsetzen.