Bayern-Offensive: Ex-Schalker und Douglas Costa gehandelt

Essen. Bis Montag basteln die Bundesligisten weiter an ihren Kadern. Vor allem der FC Bayern. Alle Infos in unserem Transfer-Ticker.

Bis Montag ist das Transferfenster noch geöffnet. Den Klubs bleibt nicht mehr viel Zeit, um ihre Kader nochmal zu verstärken. Über aktuelle Transfermeldungen und Gerüchte werden wir Sie bis zum Ende des Deadline-Days am Montag in unserem Transfer-Ticker auf dem Laufenden halten. Klar ist bereits, dass der FC Bayern noch einiges in die Wege leiten wird. Vier Spieler könnten kommen.

Natürlich gibt es auch heute wieder Meldungen und Gerüchte rund um die Revier-Klubs Schalke, Borussia Dortmund und VfL Bochum.

FC Bayern: Vier Stars sollen bis Montag geholt werden

Erst passierte lange Zeit nichts - doch kurz vor Transferschluss hat Bayern München noch einmal kräftig nachgelegt und die dringend benötigten Verstärkungen verpflichtet. Drei Wechsel standen am Sonntag vor dem Bundesligaspiel am Abend gegen Hertha BSC kurz vor dem Abschluss. Der deutsche Fußball-Rekordmeister soll sich nach der Verpflichtung von U21-Europameister Marc Roca von Espanyol Barcelona auch mit Eric Maxim Choupo-Moting von Paris St. Germain und Bouna Sarr von Olympique Marseille einig sein. Dies berichten verschiedene Medien. Am Abend kam noch ein vierter Name ins Spiel: Douglas Costa (30) von Juventus Turin soll vor einer Rückkehr zu den Bayern stehen. Der Flügelspieler stand von 2015 bis 2017 beim Rekordmeister unter Vertrag und soll bis Saisonende ausgeliehen werden. Das berichten der "Kicker" und italienische Medien.

Fix ist bisher nur der Transfer von Roca. Bayern München bestätigte die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers vom spanischen Erstliga-Absteiger Espanyol Barcelona bis 2025 am Sonntag kurz dem Punktspiel gegen Hertha BSC. Für den 23-Jährigen soll eine Ablöse von neun Millionen Euro fällig werden. Roca ist beim Meister als Ersatz für seinen zum FC Liverpool abgewanderten Landsmann Thiago eingeplant.

Stürmer Choupo-Moting (31) soll laut kicker und L'Equipe einen Zweijahresvertrag in München erhalten. Der frühere Bundesligaprofi ist bei Paris St. Germain ausgemustert worden und wäre ablösefrei. Zudem berichtet der kicker, dass sich die Münchner mit Marseille über einen Transfer des 28 Jahre alten Sarr geeinigt hätten. Sarr ist als Backup für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard vorgesehen.

Medien: Sevilla an Hertha-Profi Rekik interessiert

Abwehrspieler Karim Rekik könnte offenbar zum spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla wechseln. Spanische Zeitungen berichteten, dass der Transfer vor dem Abschluss stehe. Rekik stand für das Ligaspiel am Sonntag bei Rekordmeister Bayern München offiziell wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel nicht im Hertha-Kader. Der 25 Jahre alte Niederländer hat seinen Stammplatz in der Innenverteidigung an Jordan Torunarigha und Dedryck Boyata verloren.

2. Bundesliga: VfL Bochum könnte noch aktiv werden

Offiziell: Ulreich wechselt vom FC Bayern zum HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Torhüter Sven Ulreich vom Champions-League-Sieger Bayern München verpflichtet. Das gaben beide Klubs am Samstag bekannt. Ulreich (32) hat beim HSV bis 2023 unterschrieben.

„Mit ihm haben wir eine weitere Säule im Team, die uns hilft, unsere Ziele zu verfolgen, die jungen Spieler zu entwickeln und ein hohes Maß an Professionalität in der Kabine auszustrahlen“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Offiziell: Riedle Baku wechselt von Mainz nach Wolfsburg

Der Transfer von Ridle Baku vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zum Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ist perfekt. Der 22 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb laut Club-Angaben vom Donnerstag einen Fünfjahresvertrag in Wolfsburg. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. Laut Medienberichten soll der vielseitige Deutsch-Kongolese unter zehn Millionen Euro kosten.

Ridle Baku wechselt zu den Wölfen! Der 22-Jährige unterschreibt für fünf Jahre beim VfL. Herzlich willkommen, Ridle! 👏☺️#VfLWolfsburg pic.twitter.com/HVhEXhApLk — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 1, 2020

„Ridle hat uns aufgrund seiner sportlichen Entwicklung und in den Gesprächen überzeugt. Er ist jung, erfolgshungrig und kann sich mit dem von uns eingeschlagenen Weg komplett identifizieren“, sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Baku spielte seit der Jugend für den FSV und kam bislang auf 50 Bundesliga-Einsätze für die Mainzer. „Ich habe dem FSV Mainz 05 alles zu verdanken und der Verein wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, erklärte der Allrounder. „Aber ich habe gespürt, dass es Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen und dafür finde ich in Wolfsburg die besten Voraussetzungen vor.“

Sein Debüt könnte der Wolfsburger Neuzugang bereits am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg geben.

BVB-Talent Khadra wechselt in die Premier League

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gibt eines seiner Talente nach England ab. Der 19-jährige Mittelfeldspieler Reda Khadra wechselt aus der Jugendabteilung des BVB zu Brighton and Hove Albion.

✍️ Albion are pleased to confirm the signing of attacking midfielder Reda Khadra, on undisclosed terms.



The 19-year-old joins the club’s under-23s squad from Borussia Dortmund.



🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 1, 2020

Bei den Südengländern wird Khadra zunächst für die U23 auflaufen. „Wir freuen uns, Reda im Klub willkommen zu heißen. Er bietet viele Eigenschaften als Spieler und kann im Mittelfeld oder in einer offensiven Rolle spielen“, sagte U23-Trainer Simon Rusk. „Er freut sich sehr darauf, nach England zu kommen und seine Karriere voranzutreiben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Der Deutsch-Libanese war in der vergangenen Spielzeit Stammkraft in der U19 der Dortmunder. In 26 Pflichtspielen gelangen ihm zwei Tore und sieben Vorlagen.

Dest vor Wechsel zum FC Barcelona

Der beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München als möglicher Neuzugang gehandelte Sergiño Dest steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. „Er wird mit ziemlicher Sicherheit bei uns sein“, sagte Barcelonas Trainer Ronald Koeman am Mittwoch. Nach Koemans Angaben hat der 19-jährige Verteidiger vom niederländischen Erstligisten Ajax Amsterdam in Barcelona einen Medizincheck absolviert. Die Vereine würden nun letzte Details aushandeln, bevor der Transfer offiziell gemacht werde.

Leipzig verleiht Lookman nach Fulham

+++ Transfer-Info +++



Ademola #Lookman wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise für 1 Jahr zum englischen @premierleague-Club @FulhamFC.



Viel Erfolg in England, Looki!#DieRotenBullen 🔴⚪ pic.twitter.com/C1rSP7rn5k — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) September 30, 2020

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Offensivmann Ademola Lookman nach England verliehen. Wie der Klub mitteilte, geht der 22-Jährige für ein Jahr zum FC Fulham in die englische Premier League. Lookman war im Vorjahr für rund 18 Millionen Euro vom FC Everton nach Leipzig gewechselt, konnte sich dort aber nicht wirklich durchsetzen.

Torwart-Tausch bei Schalke 04

Markus Schubert verlässt den FC Schalke 04 und wechselt zu Eintracht Frankfurt - im Gegensatz kommt Frederik Rönnow nach Gelsenkirchen wechseln. Die Vereinbarung gilt auf Leihbasis erst einmal für ein Jahr. Schuberts Vertrag bei den Königsblauen gilt noch bis zum 30. Juni 2023. Für Schalkes aktuellen Stammtorwart Ralf Fährmann bedeutet die Verpflichtung von Rönnow neue Konkurrenz.

Schalke-Stürmer Burgstaller zu St.Pauli

Angreifer Guido Burgstaller verabschiedet sich vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der 31-jährige Österreicher schließt sich dem Zweitligisten FC St. Pauli an. Burgstaller wird auf der Pauli-Homepage wie folgt zu seinem Wechsel zitiert: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC St. Pauli. Mir war es in meiner Laufbahn immer wichtig, bei Vereinen mit einer gewissen Tradition zu spielen. Jetzt gilt es für mich, meine Mitspieler und die Philosophie des Trainers kennenzulernen und dann natürlich möglichst bald auch auf dem Platz zu stehen. Ich kann es kaum erwarten, am Millerntor die Hells Bells zu hören.".

Quellen: Eigene Recherche, sid und dpa