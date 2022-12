Biathlon auf Schalke: Programm, Tickets, Anfahrt, Parken - Alle Infos zum Event

Gelsenkirchen. Kurz nach Weihnachten gibt es ein Sport-Spektakel im Ruhrgebiet. Der Biathlon auf Schalke startet wieder mit Zuschauern. Alle Infos zum Event.

Nachdem die World Team der Challenge der Biathleten 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie in der des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ausgefallen und nach Ruhpolding ausgewichen ist, kehrt das Spektakel am 28. Dezember (Mittwoch) nach Gelsenkirchen zurück: Weltklasse-Sport mit Gänsehaut-Stimmung.

Biathlon auf Schalke: Alle wichtigen Fragen und Antworten gibt es hier

Wie sieht das Starterfeld beim Biathlon auf Schalke aus?

Von den zehn Mixed-Teams, die bei der World Team Challenge starten werden, stehen neun fest. Im Einzelnen sind dies: Denise Herrmann-Wick, die Olympiasiegerin im 15-Kilometer-Einzel, und Benedikt Doll sowie Vanessa Voigt und Philipp Nawrath für Deutschland, Julija Dschyma und Anton Dudchenko für die Ukraine, Markéta Davidová und Michal Krčmář für die Tschechische Republik, Mari Eder und Tero Seppälä für Finnland, Lena Häcki-Groß und Joscha Burkhalter für die Schweiz, Lisa Hauser und Felix Leitner für Österreich, Dorothea Wierer und Lukas Hofer, das Sieger-Duo aus dem Jahr 2018, für Italien, sowie Julia Simon, die aktuell Führende im Gesamtweltcup, und Fabien Claude für Frankreich.

Wir können es kaum noch erwarten. Das weltgrößte Biathlonspektakel kehrt endlich zurück nach Schalke. In 10 Tagen erlebt ihr wieder Gänsehautmomente beim Biathlon auf Schalke in der @VELTINSarenapic.twitter.com/9TTUSIDTt1 — Biathlon auf Schalke (@BiathlonWTC) December 18, 2022

Wie sieht das Programm beim Biathlon auf Schalke aus?

Beginn des Spektakels am 28. Dezember (Mittwoch) wird um 12 Uhr sein. Dann öffnen das Schalker Vereinsgelände und das Winterdorf. Es wird zünftig. Um 14.30 Uhr werden die Veltins-Arena und VIP-Bereiche öffnen. Der Shoot-out-Wettbewerb der Talent Team Challenge ist für 15.15 Uhr geplant, die eigentliche Talent Team Challenge für 15.45 Uhr.

Foto: Angelika Warmuth / dpa

Die Profis, die WTC-Teams, beginnen ihr Anschießen um 16.45 Uhr, und um 17.45 Uhr folgen nach den Shoot-outs die Vorstellungen der zehn Mixed-Teams. Höhepunkte des Biathlons auf Schalke, klar, werden ab 18.15 Uhr das Massenstart- und anschließend ab 19.30 Uhr das Verfolgungsrennen sein. Die Siegerehrung ist für 20.15 Uhr vorgesehen, die Après-Ski-Party soll gegen 20.45 Uhr im Winterdorf starten.

Wie komme ich zum Biathlon auf Schalke im Gelsenkirchener Stadtteil Erle?

Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel gelangen mit der Straßenbahn-Linie 302 zum Biathlon-Spektakel. Diese fährt von Bochum Hbf über Gelsenkirchen Hbf Richtung Buer zur Haltestelle Veltins-Arena. Bei allen Großveranstaltungen setzt die zuständige Bogestra ausreichend Sonderwagen ein. Die Benutzung sämtlicher VRR-Verkehrsmittel ist im Eintrittspreis enthalten.

Autofahrer verlassen die A 2 an der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer und folgen den Hinweis-Schildern zu den Parkplätzen. Wichtiger Hinweis: Bei der World Team Challenge können die Sonderparkplätze P 1, P 2 und P 3 nur mit einem speziellen Parkausweis befahren werden. Für das Parken der übrigen Besucher stehen die mit P gekennzeichneten Flächen an der Adenauerallee und Willy-Brandt-Allee zur Verfügung. Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sollten bereits an der Haltestelle Willy-Brandt-Allee aussteigen, da diese treppenfrei und nur unwesentlich weiter von der Arena entfernt ist.

Mehr News zum Biathlon auf Schalke

Wo wird der Biathlon auf Schalke im Fernsehen übertragen?

Das ZDF wird am 28. Dezember (Mittwoch) live ab 18 Uhr dabei sein. Moderator wird Alexander Ruda sein, Reporter Volker Grube.

Wie komme ich an Tickets für den Biathlon auf Schalke?

Tickets sind aktuell noch für alle Kategorien erhältlich. Ab 25 Euro können Biathlon-Fans live dabei sein. Die Eintrittspreise für Kinder beginnen bei 19 Euro. Wer sich ein besonderes Arena-Erlebnis gönnen möchte, ist in den Hospitality-Bereichen bestens aufgehoben. Kulinarische Genüsse inklusive bester Ausblicke auf die Biathlon-Strecke werden kombiniert und können ab 139 Euro erworben werden: tickets2.schalke04.de

Wie bezahle ich beim Biathlon auf Schalke?

Speisen und Getränke können ab sofort an allen Verkaufsständen in der Veltins-Arena mit EC-, Debit- oder Kreditkarte sowie Apple Pay und Google Pay bezahlt werden – oder mit der Knappen-Karte, die nach wie vor gültig bleibt. Eine Barzahlung ist nicht möglich.

Informationen im Internet zur World Team Challenge der Biathleten am 28. Dezember gibt es auf biathlon-aufschalke.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04