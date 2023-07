Bülter richtet emotionale Abschiedsworte an Schalke-Fans

Marius Bülter verabschiedet sich von Schalke 04 und spielt in der nächsten Saison in der Bundesliga für die TSG Hoffenheim.

Gelsenkirchen. Schalke-Stürmer Marius Bülter bedankt sich nach dem feststehenden Wechsel nach Hoffenheim für die Zeit in Gelsenkirchen und hat einen Wunsch.

Der Wechsel vom FC Schalke 04 zur TSG Hoffenheim war erst wenige Stunden offiziell, da richtete Marius Bülter Worte des Abschieds an die königsblaue Fangemeinde. „Normalerweise hört und lest Ihr hier sehr selten was von mir“, schrieb der 30 Jahre alte Angreifer emotionale Worte in einem Instagram-Post. „Ich glaube, jetzt ist es mal wieder an der Zeit... An der Zeit, um mich von Euch zu verabschieden, in erster Linie allerdings Danke zu sagen. Meinen Mitspielern, den Trainern, dem ganzen Staff und euch Fans. Ich wünsche euch nur das Beste!!!“

Schalke erhält bis zu 4 Millionen Euro Ablöse für Bülter

Am Nachmittag hatte Bundesligist Hoffenheim bekannt gegeben, Bülter von Schalke in den Kraichgau zu holen. „Jeder im Klub war begeistert von der Idee, Marius zur TSG zu holen. Wir sind nicht nur von seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt, die er nicht zuletzt in der abgelaufenen Saison hinlänglich bewiesen hat, sondern auch von dem Menschen“, erklärte TSG-Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen. Bülter hatte bei Schalke noch einen Vertrag bis 2025, inklusive Boni kann sich die Ablösesumme auf bis zu 4 Millionen Euro belaufen.

In der Schalker Abstiegssaison trug Bülter mit elf Toren – die meisten davon in der Rückrunde – enorm dazu bei, dass die anfangs abgeschlagene Mannschaft von Trainer Thomas Reis bis zum letzten Spieltag noch auf den Klassenerhalt hoffen durfte. Durch seine Spurts auf der linken Seite und die Tore machte sich Bülter aber auch für andere Klubs interessant – zudem war die Chance groß, anders als der Verein in der Bundesliga bleiben zu können.

„Manchmal ist es im Leben so, dass man vor schwierigen Entscheidungen steht. Die Entscheidung, Schalke 04 zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen, weil ich es jede Sekunde geliebt habe, für diesen Verein zu spielen“, erklärte Bülter nun. „Die letzten beiden Jahren waren unglaublich intensiv, emotional, mit unfassbar vielen Höhen, aber auch mit Tiefen. Leider war das Ende der letzten Saison nicht so, wie wir es uns alle erhofft haben! Ich hoffe, ihr könnt meinen Wunsch, weiter in der Bundesliga zu spielen, verstehen!“

Bülter hofft auf Wiedersehen mit Schalke-Fans

Am vergangenen Samstag hatte Marius Bülter die Schalke-Fans beim Testspiel in Spelle-Venhaus mit Autogrammen glücklich gemacht. Bis zu einem Wiedersehen wird es noch mindestens ein Jahr dauern, Schalke muss dafür erst einmal wieder aufsteigen (sofern Hoffenheim nicht absteigt). Marius Bülter: „Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder sehen werden, bis dahin hoffe ich, dass ihr mich in guter Erinnerung behaltet. Glück auf!“

