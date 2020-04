Bundesliga wieder ab dem 9. Mai? "Es wäre der falsche Weg"

Essen. Die Politik ebnet den Weg für Geisterspiele in der Bundesliga ab dem 9. Mai. In der ARD-Sendung "Hart aber fair" mehren sich kritischen Stimmen.

Es hat sich abgezeichnet, seit Monat gibt es nun auch das Grüne Licht seitens der Politik. Der Weg ist frei für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga, laut der beiden Ministerpräsidenten Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) und Markus Söder (Bayern) kann der Ball in der 1. und 2. Bundesligaab dem 9. Mai wieder rollen. In Geisterspielen, versteht sich infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Was viele Fans freut, ruft allerdings auch Kritik hervor.

„Es wäre der falsche Weg“, sagte Ulrich Schneider am Montagabend in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ zur Entscheidung der Sportministerkonferenz. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes befürchtet weitere Forderungen, wenn die Politik dem Fußball nun eine Ausnahmegenehmigung erteile. Am Montag waren in NRW teilweise die Corona-Restriktionen gelockert worden, kleinere Geschäfte durften wieder öffnen.

Die Klubs erhalten das dringend benötigte Geld der TV-Rechteinhaber

Die Vorstellung, dass schon bald vor leeren Rängen gespielt wird, damit die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ihr Premiumprodukt anbieten kann und die TV-Rechteinhaber wie Sky den Klubs die dringend benötigte letzte Geldtranche zukommen lassen, gefällt auch Karl Lauterbach nicht. Allerdings widmete sich der SPD-Gesundheitsexperte mehr der Frage, wie die Spiele ausgetragen werden können, wie auch die Sportler vor der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus geschützt werden können, wie anderswo nicht Testkapazitäten verloren gingen.

„Das ist nur machbar, indem die Spieler vor und nach den Spielen getestet werden“, erklärte der Bundestagsabgeordnete Lauterbach, „das ist nur mit einem massiven Aufwand möglich. Diese Tests fehlen uns.“ Das Infektionsrisiko sei hoch, da sich das Virus ja auch beim schnellen Atmen übertrage, zudem gebe es auch ausreichend direkten Körperkontakt. Lauterbach: „Es gibt medizinisch sehr viele Gründe dagegen, aber keinen dafür.“

DFL widerspricht Lauterbach mit unaufgeforderter Stellungnahme

Bei Twitter hatte Lauterbach zudem erklärt: „Die Bundesliga würde mehrere zehntausend Tests verbrauchen, die in Pflegeeinrichtungen und Schulen fehlen.“ Der 57-Jährige kam auch zu der Erkenntnis: „Niemand braucht ,Brot und Spiele‘.“ In der Sendung Doppelpass bei Sport 1 hatte Lauterbach jüngst gefordert, die Bundesliga-Pause bis mindestens Herbst anhalten zu lassen.

Weil die DFL mit Blick auf die Gästeliste der ARD-Sendung bereits eine solche Argumentation befürchtet hatte, ließ sie der „Hart aber fair“-Redaktion unaufgefordert eine Stellungnahme zukommen. Deren Kernaussage: Durch die Bundesliga werden die öffentlich zur Verfügung stehenden Testkapazitäten nicht verknappt. Doch das konnte Karl Lauterbach nicht überzeugen. (fs)