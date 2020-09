"Legende" Burgstaller vor Schalke-Abschied: So reagieren die Fans

Gelsenkirchen. Guido Burgstaller steht vor einem Wechsel zum FC St. Pauli. Auf Schalke war der Stürmer einst Fanliebling. Die Reaktionen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Guido Burgstaller vor einem Wechsel zum FC St. Pauli in die 2. Bundesliga. Nach dreieinhalb Jahren beim FC Schalke hatte der 31-Jährige zuletzt einen schweren Stand in Gelsenkirchen. In den ersten beiden Saisonspielen stand er nicht im Kader.

Und das, obwohl der fleißige Mittelstürmer einst zu den Fanlieblingen auf Schalke gehört hatte. Vor allem, weil er in seiner Anfangszeit bei den Gelsenkirchenern außerordentlich treffsicher war. Nachdem er im Januar 2017 vom 1. FC Nürnberg zu S04 gewechselt war, erzielte er neun Bundesligatore in 18 Partien. Hinzu kommen drei Tore in der Europa League. Schon in seinem ersten Spiel für Königsblau war der Österreicher der Matchwinner, als er kurz vor Schluss zum 1:0 gegen den FC Ingolstadt getroffen hatte.

Guido Burgstaller blickt auf Seuchen-Saison bei Schalke 04 zurück

Doch nicht nur, weil er zu Beginn seiner Schalke-Zeit einige Tore erzielen konnte, war er bei den Schalkern beliebt. Vor allem seine Einsatzbereitschaft imponierte den S04-Fans. So sehr, dass die Kritik sich selbst nach seiner Seuchen-Saison 2019/20 (kein Tore in 21 Ligaspielen) in Grenzen hielt. Dementsprechend gibt es einige Anhänger, die dem kommenden Abgang des Stürmers hinterhertrauern.

Wir haben Fan-Reaktionen zum anbahnenden Schalke-Abgang von Guido Burgstaller für Sie zusammengefasst:

Danke für die Einleitung zur GEilsten Aufholjagd aller Zeiten!



Mach's gut....und Glück auf!⚒️



Für immer einer von uns#Burgstaller #s04 #Jahrhundertderby https://t.co/ncv5w2N0DD — Punkrock-Nik (@nikfsninety8) September 29, 2020

Die für uns finanziell beste Lösung mit Burgstaller aber es hätte so nicht mit ihm enden dürfen. Kutucus Leihe ohne KO halt ich immer noch für einen logischen Schritt für alle Parteien, es sei denn der neue Trainer setzt oft auf ihn. #S04 #Burgstaller #Kutucu https://t.co/sl09moZdCg — Henri (@HenriTrah) September 29, 2020

Unvergesslich wird dein Tor gegen Galatasaray sein, wo du von der Seitenlinie den Ball ins Leere Tor beförderst und somit 20.000 Gala fans ruhig gestellt hast. Eine kleine "Ikone" der letzten Jahre.

Glück auf und danke für alles Guido Burgstaller 💙⚒️#Schalke #S04 #Burgstaller — Alex_GE (@Jeaj1619) September 29, 2020

Wette Burgstaller zerschießt die 2. Liga, wenn er zu St. Pauli wechselt. 💁🏻‍♂️ — Freddy™️ (@S04Freddy) September 29, 2020

Eine Legende verlässt uns. Vielen Dank für die Zeit auf Schalke und alles gute für die Zukunft, Guido Burgstaller! https://t.co/9HHWf4Cb7V — ͏Julius (@S04Julius) September 29, 2020