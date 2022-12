BVB knapp vor Schalke: Die Mitgliederzahlen der Bundesligisten

Schalke und der BVB zählen in Deutschland zu den drei Klubs mit den meisten Mitgliedern.

Essen. Schalke 04 zählt sich zu den Top 3 im deutschen Fußball und bezieht sich auf die Mitgliederzahlen. Revierrivale BVB ist nicht weit entfernt.

Dem FC Schalke 04 droht als Tabellenletzter erneut der Absturz in die 2. Fußball-Bundesliga. Laut Vorstandschef Bernd Schröder wäre der Traditionsverein für diesen Fall gerüstet. Der Schalke-Funktionär verwies im Interview mit der der „Bild am Sonntag“ auf die hohen Mitgliederzahlen des Klubs: „Auch wenn wir gerade 18. sind – wir werden gefragt und haben weiterhin Gewicht. Wir sind immer noch einer der drei größten Vereine in Deutschland, zählen zu den Top 3 und sind wichtig für den deutschen Fußball“, sagte der 56-Jährige mit Bezug auf die 165 000 Mitglieder und die viele Fans.

Mitgliederzahlen: BVB hinter Bayern, aber vor Schalke

Mit rund 165.000 Mitgliedern liegt Schalke knapp hinter dem Revierrivalen Borussia Dortmund. Der BVB kommt aktuell nach eigenen Angaben auf 168.163 Mitglieder. Größer ist in Deutschland nur Rekordmeister FC Bayern München. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zählt 295.000 Mitglieder und ist somit der größte Sportverein der Welt.

Immerhin auf Platz 13 im Ranking Bundesliga steht der VfL Bochum. Der Revierklub zählt aktuell 22.123 und lässt damit Klubs wie den FC Augsburg, den VfL Wolfsburg und Mainz 05 hinter sich. Abgeschlagen Letzter ist das Konstrukt RB Leipzig mit nur 750 Mitgliedern.

Mitgliederzahlen: So sieht es in der Bundesliga aus:

Bayern München 295.000

Borussia Dortmund 168.163 (Quelle: BVB)

FC Schalke 04 165.000 (Quelle: S04)

1.FC Köln 120.887

Eintracht Frankfurt 120.000

Borussia Mönchengladbach 98.000

VfB Stuttgart 76.700

Union Berlin 48.364

SC Freiburg 46.000

Hertha BSC 44.211

Werder Bremen 42.407

Bayer Leverkusen 30.000

VfL Bochum 22.123

FC Augsburg 21.730

VfL Wolfsburg 21.500

1.FSV Mainz 05 14.00

TSG 1899 Hoffenheim 11.000

RB Leipzig 750

(Quelle der anderen Zahlen: Wikipedia)

