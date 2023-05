BVB und Schalke: Warum mögliche Schützenhilfe nur Folklore ist

Dortmund und Schalke: Highflyer bis zum Schluss?

Wahnsinn in Mainz! Wahnsinn in Dortmund! Schalke gewinnt Auswärts in der letzten Sekunde. Marius Bülter verwandelt einen Elfmeter in der 12. Minute der Nachspielzeit. Schalke steht zum ersten Mal seit dem achten Spieltag NICHT auf einem Abstiegsplatz. Jetzt geht es zum FC Bayern München. Unter welchen Bedingungen man sich in München was ausrechnen darf ? Schalke-Reporter Andi Ernst hat die Antworten! In Dortmund hofft man auf einen Sieg der Schalker, der Oberbürgermeister der Stadt bietet den Knappen sogar einen Platz im goldenen Buch der Stadt an. Für den BVB selbst zählt am Ende des Tages aber nur eines: In den letzten drei Spielen gilt es nach Möglichkeit neun Punkte holen. Ob die Dortmunder dazu in der Lage sind - BVB-Experte Christian Woop schätzt es ein. Moderiert wird die aktuelle Folge von Nils Halberscheidt