Coronavirus - Schalke sagt China-Reise wahrscheinlich ab

Gelsenkirchen. Schalke plante eine China-Reise - vermutlich nach Saisonende. Die fällt wahrscheinlich aus, wie Sportvorstand Jochen Schneider verriet.

Mit dem 34. Spieltag am Samstag, 16. Mai, endet die Saison 2019/2020 für die Mannschaft Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 wahrscheinlich nicht. Am liebsten würden sich Verantwortliche und Profis auf das DFB-Pokalfinale in Berlin (23. Mai) vorbereiten - doch der Viertelfinal-Gegner lässt nichts Gutes erhoffen: Schalke trifft auf den Rekord-Pokalsieger und Titelverteidiger Bayern München. In der Bundesliga verlor Schalke die Spiele mit 0:3 (Hinrunde) und 0:5 (Rückrunde).