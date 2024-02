Da jagt jemand die Bestmarken von Schalke-Legende Olaf Thon

Gelsenkirchen Die einstigen Bestmarken von Schalke-Legende Olaf Thon werden von neuen Generationen gejagt. Ein Spieler ist dabei besonders auffällig.

Da wandelt jemand auf den Spuren von Schalke-Legende Olaf Thon… Erneut hat Can Uzun vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg eine Bestmarke von Olaf Thon gejagt. Der Youngster erzielte am Samstag beim 2:2 (1:1) der Franken gegen den VfL Osnabrück bereits sein zehntes Saisontor (17.) - im Alter von 18 Jahren, zwei Monaten und 23 Tagen.

In der eingleisigen 2. Liga war nur der frühere Weltmeister Thon bei seinem zehnten Treffer jünger. Der einstige Schalker erreichte diese Marke mit 17 Jahren, acht Monaten und 28 Tagen. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass Can Uzun und Olaf Thon mit Bestmarken in Berührung kommen. Im vergangenen August erzielte das Nürnberger Top-Talent drei Tore beim 9:1 (6:0) des 1. FC Nürnberg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fünftligisten FC Oberneuland und ist damit dem Datendienstleister Opta zufolge der jüngste Dreierpacker im Pokal seit Einführung der Bundesliga 1963. Mit 17 Jahren und 274 Tagen löste der Nürnberger damals wen ab? Natürlich, Olaf Thon, der 1984 stolze 18 Jahre und einen Tag alt war, als er beim 6:6 nach Verlängerung im Pokal-Halbfinale gegen die Bayern dreimal traf. Das damals fällige Wiederholungsspiel gewannen die Münchener 3:2.

FC Schalke 04: Thon ist drittjüngster Torschütze

In der Historie des FC Schalke 04 ist Olaf Thon mittlerweile der drittjüngste Profi-Torschütze. Mit 17 Jahren, vier Monaten und zehn Tagen traf der beim Zweitliga-3:0 gegen den SSV Ulm im September 1983. Jünger waren danach Julian Draxler (17 Jahre, 4 Monate, 5 Tage) im DFB-Pokal gegen Nürnberg im Januar 2011 und Assan Ouédraogo (17 Jahre, 2 Monate, 19 Tage) als Torschütze im Zweitliga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV im Juli 2023.

Tatsächlich war Olaf Thon zu Beginn seiner Karriere beim FC Schalke eher für seine geschossenen Tore bekannt, in den folgenden Jahren aber ging es zunächst beim FC Bayern und dann wieder auf Schalke zunehmend darum, Gegentore zu verhindern. Als er 1997 mit Königsblau den Uefa-Cup gewann, agierte der Kapitän Thon als Libero. Zuvor war er 1990 als Mittelfeldspieler mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden, sein Treffer zum 5:4 im Elfmeterschießen gegen England ebnete den Weg zum Titel.

Schalke - Braunschweig: Alle Artikel im Überblick

