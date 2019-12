Das sagen die Schalke-Fans zur Nübel-Entscheidung

Alexander Nübel wird Schalke am Saisonende verlassen. Er will seinen Vertrag nicht verlängern, worüber diese Redaktion am Sonntagmorgen exklusiv berichtet hat. Natürlich sorgt die Nübel-Entscheidung für einigen Unmut bei den Anhängern des S04, die Kommentarspalten auf diesem Portal sind voll. Bei manchen Fans klingt allerdings auch Verständnis durch.

So meint der User "wilmots_70", dass sich der Torhüter nichts vorzuwerfen habe. Denn: "Nübel hatte einen Vertrag aus dem Jahr 2015. Er hat sich knapp 3,5 Jahre hinter Fährmann angestellt, ohne zu murren. Dann bekommt er im November 2018 für sechs Spiele eine Chance und nutzt sie. Als Fährmann nach Sperre/Verletzung zurückkehrt, stellt sich Nübel wieder, ohne öffentlich zu murren, ins zweite Glied."

Harald Beisemann lobt: "Vergleichbar mit dem Wechsel von Goretzka, hat er dem Verein frühzeitig Planungssicherheit gegeben. Das sollte man ihm hoch anrechnen."

20 Jahre, 11 Kapitäne: Diese Spieler führten die Schalker an Gerade einmal 20 Bundesliga-Partien hatte Alexander Nübel zum Zeitpunkt seiner Ernennung auf dem Konto. Trainer David Wagner schenkte dem 22-Jährigen trotzdem das Vertrauen.

Nübel folgt auf einen weiteren Torhüter: Ralf Fährmann trug die Binde in den Saisons 2018/2019 sowie 2017/2018. Im Sommer 2019 wechselte der 1,96 Meter lange Schnapper leihweise zu Norwich City.

Verteidiger Benedikt Höwedes trug die Schalker Binde sechs Saisons in Folge, von 2011 bis 2017. Nach einer einjährigen Leihe zu Juventus Turin schloss sich Höwedes im Sommer 2018 Lokomotive Moskau an.

Immer in Aktion: Manuel Neuer galt über viele Jahre als bester Torhüter der Welt. In der Saison 2010/2011 führte er die Schalker als Kapitän an bevor er zu Bayern München wechselte.

Ebenfalls eine Saison lang Kapitän war Verteidiger Heiko Westermann, und zwar in der Spielzeit 2009/2010. Nach seinem Weggang von Schalke spielte Westermann fünf Jahre lang beim HSV. Es folgten Stationen in Spanien, den Niederlanden und Österreich und schließlich das Karriereende im April 2018.

Im März 2009 übernahm Mladen Krstajic übergangsweise das Kapitänsamt, wechselte aber im folgenden Sommer selbst in die serbische Liga, wo er 2011 seine Karriere beendete. Krstajic hatte die Binde übernommen von ...

... Marcelo Bordon. Der Innenverteidiger war seit 2004 bei den Knappen und seit 2006 ihr Spielführer. Bordon erklärte im März 2009, das Amt weiterreichen zu wollen an seinen Stellvertreter Krstajic. Ein Jahr später wechselte Bordon zu seiner letzten Station in Katar, wo er 2011 die Fußballschuhe an den Nagel hängte.

Ebbe Sand - 1999 von Bröndby gekommen - führte die Schalke in der Saison 2005/2006 als Kapitän an. Der Stürmer erzielte in 214 Bundesligaspielen 73 Tore und beendete 2006 auf Schalke seine Karriere.

Ein weiterer Torhüter in dieser Liste: Frank Rost trug die Binde in der Saison 2004/2005. 2007 wechselte er zum HSV, um später (2011) bei den NY Red Bulls seine Karriere zu beenden.

Tomasz Waldoch wechselte 1999 vom VfL Bochum zum FC Schalke. Ein Jahr später wurde der Abwehrspieler Kapitän - und blieb es für vier Saisons. 2007 beendete Waldoch seine Karriere in Polen. Er ist einer von neun Schalker Ehrenspielführer.

Waldoch wurde im Jahr 2000 Nachfolger von Olaf Thon, nachdem dieser nicht über die Verpflichtung Andi Möllers informiert worden war. Thon war Schalkes letzter Spielführer im alten Jahrtausend und führte die "Eurofighter" 1997 zum UEFA-Cup-Gewinn.Olaf Thon ist ebenfalls Ehrenspielführer und heute als Repräsentant für die Knappen im Einsatz.

Schalke wollte mit Alexander Nübel verlängern

"Kein Grund für Häme und Anfeindungen. Er hat sich an seinen Vertrag gehalten. Mit Schubert ist ein gleichwertiger Ersatz da und gut ist", erklärt "geldverbrenner".

"Uecke04" kann die Entscheidung hingegen nicht verstehen. "Der Junge hat gerade mal ein knappes Jahr Bundesliga hinter sich. Er hat gute Spiele gemacht, aber auch viele Böcke gebaut - so wie zuletzt. Mit seiner Entscheidung erhöht er den Druck für sich vollkommen unnötig, anstatt sich noch zwei, drei Jahre auf Schalke zu geben, zum Führungsspieler zu werden, und dann, wie dereinst Neuer, als gereifter Torwart den nächsten Schritt zu wagen", schreibt er.

"Ärwin" plädiert dafür, Nübel jetzt schon zu verkaufen. Weil: "Nichts gegen Nübel, aber ich bin der Meinung, er sollte noch im Winter verkauft werden. So bringt er noch etwas Geld in die Kasse und Schubert wird ab dem Zeitpunkt die Nummer eins."

"Karl_knall" blickt schon in die Zukunft. Er schreibt: "Am Saisonende kommt Fährmann zurück und kann dann die Bank hinter Schubert drücken."

Nübel zieht es von Schalke in Richtung München

Alexander Nübel steht seit 2015 beim FC Schalke unter Vertrag. Die Königsblauen wollten mit dem Torhüter verlängern. Doch den 23-Jährigen zieht es nach übereinstimmenden Medienberichten zum FC Bayern. (las)