Das sagt Schalke-Vorstand Schneider zur Corona-Lage

Sportvorstand Jochen Schneider vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat bekräftigt, dass die Königsblauen trotz eines positiven Corona-Tests in der Delegation das Trainingslager in Längenfeld in Österreich bis Samstag fortsetzen wollen. "Wir werden hier weiter trainieren", sagte Schneider dem vereinseigenen Marketingkanal Schalke-TV.