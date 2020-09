Debatte über Gehaltsverzicht auf Schalke: Noch ein Problem mehr

Gelsenkirchen. Schalke hat viele Probleme, der Gehaltsverzicht ist ein schwieriges Thema - aber dennoch nicht zu viel verlangt. Ein Kommentar.

Nur einmal gingen die Funktionäre des FC Schalke 04 beim sensiblen Thema Gehaltsverzicht an die Öffentlichkeit – als sie bekanntgaben, dass Zugang Vedad Ibisevic sein Grundgehalt spenden möchte und nur über leistungsbezogene Prämien bezahlt wird. Doch wenn es um einen weiteren Verzicht der kompletten Profimannschaft in der Corona-Krise geht, sind sie wenig transparent. Das Konfliktpotenzial ist hoch, jede Äußerung könnte für Unruhe sorgen – in einer Mannschaft, in der sportlich wenig stimmt.