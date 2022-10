Der Nächste bitte: Lelle darf bei Schalke-Profis vorspielen

Gelsenkirchen. Zahlreiche Knappenschmiede-Spieler aus der U23 und U19 dürfen bei Schalkes Profis vorspielen. David Lelle war am Mittwoch der Nächste.

Die Trainingseinheit am Mittwoch war für Trainer Frank Kramer vom FC Schalke 04 ganz besonders wichtig. Ein Spiel Elf gegen Elf wollte er absolvieren, um die Strategie für das schwierige Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) einzuüben. Um die Mannschaft zu komplettieren, griff Kramer auf einen Spieler aus der U23 zurück. Diesmal gehörte David Lelle zum Aufgebot.

Auf den ersten Blick überrascht Kramers Wahl etwas. Lelle, der im Sommer aus der U19 von RB Leipzig kam, spielte bisher erst dreimal für die U23 in der Regionalliga West. Er wurde jeweils eingewechselt. Fünfmal gehörte er zum Kader, blieb aber 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

Schalke: Von sieben Innenverteidigern sind nur zwei übrig

Und doch ergibt Lelles Nominierung Sinn - denn er spielt auf der Position des Innenverteidigers. Mit sieben Innenverteidigern war Schalke in die Vorbereitung gegangen. Durch die Verletzungen von Sepp van den Berg (Knöchel), Marcin Kaminski (Wade) und Ibrahima Cissé (Oberschenkel) und die Transfers von Malick Thiaw (AC Mailand) und Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) nur noch zwei zur Verfügung: Leo Greiml und Maya Yoshida.

Lelles kurzzeitige Beförderung ist ein weiterer Beweis dafür, dass Profis und die Knappenschmiede eng kooperieren. Aus der Profimannschaft kamen bereits Torwart Justin Heekeren, Ibrahima Cissé, Leo Greiml, Mehmet Can Aydin, Kerim Calhanoglu und Sidi Sané in der U23 zum Einsatz. "Spielpraxis bringt Selbstvertrauen. Es soll nicht das Verständnis entstehen: Oh, jetzt musst du runter. Die Spieler sagen selbst: Bevor ich weniger spiele, gehe ich selbst runter", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder dazu.

Umgekehrt spielten Daniel Kyerewaa, Verthomy Boboy, Grace Bokake und Soichiro Kozuki aus der U23 beim 3:0-Testspielerfolg in Gütersloh vor drei Wochen für die Profis. Beim 14:0-Erfolg in der Vorbereitung gegen den VfB Hüls erzielten die U23-Aushilfen Elias Kurt und Niklas Castelle jeweils ein Tor für Schalke. Die Torhüter Radomir Novakovic (U23) und Luca Podlech (U19) durften bei Trainingseinheiten mit Torwarttrainer Simon Henzler Profiluft schnuppern. In der Aufstiegssaison hatten bereits die Stürmer Rufat Dadashov (U23) und Keke Topp (U19) "oben" ausgeholfen, als dort Personalmangel herrschte.

Um den Kontakt zur Knappenschmiede kümmert sich Frank Kramer nicht persönlich. Die Talente liegen Co-Trainer Mike Büskens ganz besonders am Herzen.

