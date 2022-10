Deshalb freut sich Schalke-Coach Jakob Fimpel auf Wuppertal

Gelsenkirchen. Die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 gastiert am Samstag beim Wuppertaler SV. Live bei uns im Stream. Das sagt Coach Jakob Fimpel vor dem Spiel.

Wenn Jakob Fimpel an das Spiel beim Wuppertaler SV denkt, das am Samstag um 14 Uhr im Stadion am Zoo angepfiffen wird, gerät er glatt ein bisschen ins Schwärmen. „Das wird sehr schön, wir freuen uns“, sagt der Trainer der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 vor der Partie des Tabellenvierten der Fußball-Regionalliga West beim Tabellenelften. „Da ist richtig was los, ein schönes Stadion, viele Zuschauer, ein Traditionsverein.“

Auf jeden Fall kann das königsblaue U-23-Team mit einem guten Gefühl in die Zoostadt fahren. Okay: Das Spiel am vergangenen Samstag gegen den SC Preußen Münster ist nach der 1:0-Führung durch Andreas Ivan in der 27. Minute wegen des Unwetters im Parkstadion abgebrochen worden – einen neuen Termin haben die beiden Vereine bislang noch nicht gefunden –, aber am Dienstag hat es bei der U-23-Mannschaft von Borussia Dortmund, beim Tabellendrittletzten der 3. Liga, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein 2:2 gegeben.

Sidi Sané trifft beim BVB zweimal für die Schalker U-23-Mannschaft

„Das war ein richtig guter Test und hat uns auch gute Möglichkeiten für die Jungs gegeben, die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten“, sagt Jakob Fimpel, dessen Mannschaft dank der Tore von Sidi Sané zweimal in Führung gelegen hat. „Das war ein offener Schlagabtausch, ein schnelles Spiel, und wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, sagt der Schalker U-23-Coach. „Es hätte auch 4:4 ausgehen können.“ Erst kurz vor dem Abpfiff schaffte der BVB-Nachwuchs dank eines Elfmeter-Tores von Ole Pohlmann den Ausgleich.

Wie schon in Dortmund muss sich das älteste Knappenschmiede-Team auch in Wuppertal auf eine Mannschaft einrichten, die zwar enttäuschend in die Saison gestartet ist und den eigenen Erwartungen deutlich hinterherhinkt, aber unbestritten sehr viel Qualität besitzt – und nach dem Trainerwechsel am 23. September von Hüzeyfe Doğan auf Björn Mehnert vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.

Schalkes Tim Albutat hat seine Gelb-Sperre gegen Münster abgebrummt

„Das ist aber kein Problem“, sagt Jakob Fimpel. „Für uns geht es darum, das wir bei uns zu bleiben, weitere Schritte machen und nur kleinere Anpassungen vornehmen.“ Nichtsdestotrotz hat der Schalker U-23-Trainer den WSV genau beobachtet und bei dessen 1:2 am vergangenen Samstag beim Tabellenzweiten SV Rödinghausen eine bessere zweite als erste Halbzeit gesehen. „Wenn die Wuppertaler ihre Stärken auf den Platz bringen, sind sie eine super Mannschaft. Sie sind sehr aggressiv“, sagt der 33-jährige Fußball-Lehrer. „Wir müssen richtig dagegenhalten und mit unserem Selbstbewusstsein auftreten, um dann die drei Punkte zu holen.“

Fehlen werden den königsblauen U-23-Fußballern bei dem Vorhaben im Stadion am Zoo, den sechsten Sieg im zehnten Saisonspiel einzufahren, die weiterhin verletzten Luca Campanile, Moritz Flotho, Nelson Amadin und Luis Klein. Indes kann Jakob Fimpel wieder mit Routinier Tim Albutat planen. Der 30-Jährige hat seine Gelb-Sperre trotz des Spielabbruchs gegen den SC Preußen Münster am vergangenen Samstag abgebrummt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04