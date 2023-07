DFB-Gericht verurteilt Schalke zu hoher Geldstrafe

Das Sportgericht des @DFB hat den #S04 in einem Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger beim Heimspiel am 11. März gegen Borussia Dortmund mit einer Geldstrafe in Höhe von 98.000 Euro belegt ⬇️