Fußball DFB-Pokal: Schalke 04 gegen Bayern München am 3. März - ARD überträgt

Gelsenkirchen. Jetzt steht der Termin fest: Schalke 04 trifft am 3. März um 20.45 Uhr im DFB-Pokal auf Rekordsieger Bayern München. Die ARD überträgt live.

Das ist keine große Überraschung: Die ARD überträgt den DFB-Pokal-Knaller zwischen den Bundesligisten FC Schalke 04 und FC Bayern München live. Neu ist lediglich der genaue Termin: S04 und FCB treffen am Dienstag, 3. März, um 20.45 Uhr in der Veltins-Arena aufeinander. Ab Donnerstag, 13. Februar, um 9 Uhr verkaufen die Schalker Tickets, zunächst nur an Mitglieder. Erst einen Tag später beginnt der freie Verkauf.

Der Rekord-Pokalsieger FC Bayern hatte bisher im DFB-Pokal viel Mühe. In der ersten Runde setzten sich die Münchener beim Regionalligisten Energie Cottbus mit 3:1 durch, in der zweiten Runde nach 0:1-Rückstand mit 2:1 beim Zweitliga-Abstiegskandidaten VfL Bochum. Im Achtelfinale besiegten die Bayern den Liga-Rivalen 1899 Hoffenheim nach 4:1-Vorsprung nur mit 4:3 - und am Ende hätte Hoffenheim sogar ausgleichen können.

Schalke 04 hatte es schwer gegen Bielefeld und Hertha BSC

Die Schalker setzten sich nur in der ersten Runde beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel locker durch - sie siegten bei der Pflichtspiel-Premiere von Trainer David Wagner mit 5:0. Beim Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld (3:2, 2. Runde) und gegen Hertha BSC (3:2 nach Verlängerung, Achtelfinale) hatte Schalke aber eine Menge Arbeit.

Für die Schalker sind die Bayern kein Wunschlos. In diesem Jahrtausend kam viermal gegen die Münchener das Aus, zuletzt in der Saison 2016/2017, als die Königsblauen das Spiel in München mit 0:3 verloren. Bereits nach 29 Minuten lag Schalke durch Tore von Robert Lewandowski (3./29.) und Thiago (16.) mit 0:3 zurück.

Das DFB-Pokal-Viertelfinale in der Übersicht

1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf: Dienstag, 3. März, 18.30 Uhr

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Dienstag, 3. März, 20.45 Uhr

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin: Mittwoch, 4. März, 18.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen: Mittwoch, 4. März, 20.45 Uhr