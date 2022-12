DFB-Pokal: So reagiert der FSV Mainz 05 auf das Schalke-Los

Gelsenkirchen. Nach ihrer kurzen Weihnachtspause werden Schalkes U-19-Fußballer ihre Kräfte 2023 zunächst einmal in der Halle messen – und zwar in Göttingen.

Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04, die in der Bundesliga-Staffel West auf dem dritten Tabellenplatz überwintern, werden nach ihrer Weihnachtspause am 3. Januar (Dienstag) die Vorbereitung auf die restliche Saison aufnehmen. Die sportlichen Ziele sind klar: erneut ins Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft einzuziehen und das Endspiel des DFB-Pokals der Junioren zu erreichen.

Auf dem Weg ins Pokalfinale muss die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert eine sehr hohe Hürde überwinden. Der FSV Mainz 05, der souveräne und ungeschlagene Tabellenführer der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest, wird am ersten April-Wochenende im Parkstadion zu Gast sein.

Mainz-05-Trainer: „Schalke 04 ist ein namhaftes und schwieriges Los“

„Es sind noch vier Mannschaften im Wettbewerb, die alle in den oberen Tabellenregionen ihrer jeweiligen Staffel stehen. Von daher ist Schalke 04 ein namhaftes und schwieriges Los“, sagt Benjamin Hoffmann, der 43-jährige Chef-Coach der Mainzer A-Junioren, auf der Internet-Seite des FSV-Nachwuchses. „Das denken die anderen Teams aber sicherlich auch über uns. Im April gilt es, das zu beweisen. Wir freuen uns auf die Partie.“

Zunächst aber werden die Schalker U-19-Kicker ihre Kräfte im kommenden Jahr in der Halle messen, und zwar beim renommierten Turnier in Göttingen, das 2023 erstmals – benannt nach dem neuen Hauptsponsor – Rewe-Juniorcup heißen und vom 5. bis 8. Januar ausgetragen wird. 28 Mannschaften werden am Start sein, unter anderem auch der FSV Mainz 05 in der TSN-Beton-Gruppe.

Schalke hat in seiner Gruppe sechs Gegner, unter anderem den FC Brügge

Die königsblauen A-Junioren treffen in ihrer Hanseatic-Gruppe auf den FC Gleichen, die JSG Weser/Soling, die JSG Nörten, den JFV 37 Göttingen, Eintracht Braunschweig und den FC Brügge.

Es folgen in der Lokhalle die Zwischenrunde, die die jeweils vier Erstplatzierten der vier Gruppen erreichen werden, sowie die Viertelfinals, die am Sonntag um 14.30 Uhr beginnen werden, ehe ab 15.45 Uhr die Paarungen des Halbfinals sowie ab 16.45 Uhr das Endspiel auf dem Programm stehen werden. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04