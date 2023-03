DFB-Pokal: Termin fürs Halbfinale Schalke gegen Mainz steht

Frankfurt. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Dienstag die zeitgenauen Termine für die Paarungen des Halbfinals im DFB-Pokal der Junioren bekanntgegeben.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren am Dienstag zeitgenau angesetzt. Die beiden Partien werden am Palmsonntag stattfinden, also am 2. April. Anstoß wird jeweils um 11 Uhr sein.

Dabei wird das Parkstadion-Duell des FC Schalke 04, des aktuellen Tabellendritten der Bundesliga-Staffel West, mit dem 1. FSV Mainz 05 live auf Youtube, DFB-TV und Twitch übertragen. Aktuell liegen die Mainzer in der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest zwar mit einem Punkt Rückstand auf den Karlsruher SC auf dem zweiten Tabellenplatz, sie könnten aber am Mittwochmittag mit einem Sieg oder einem Unentschieden beim Tabellen-13. SpVgg Unterhaching wieder an die Spitze zurückkehren. Anstoß wird um 13 Uhr sein.

Schalke schaltet Stuttgart im Viertelfinale nach Verlängerung aus: Keke Topp trifft

In ihrem letzten Saisonspiel am Samstag (11. März, 13 Uhr) dürften die Null-Fünfer keine Probleme mehr bekommen, als Meister ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen, weil sie beim sieglosen Tabellenletzten SV Eintracht Trier zu Gast sein werden.

Ebenfalls am 2. April (ab 11 Uhr) werden sich der 1. FC Köln, der West-Tabellenzweite, und Hertha BSC, der bereits feststehende Meister der Staffel Nord/Nordost, im DFB-Pokal-Halbfinale gegenüberüberstehen. Das Endspiel um dem DFB-Pokal der Junioren 2023 steigt dann am 30. April (Sonntag) im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion.

Der 1. FSV Mainz 05 schaltet Dresden, Hoffenheim und St. Pauli aus

In ihren bisherigen drei DFB-Pokal-Begegnungen dieser Saison hat die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert mit 13:0 bei der JFG Schaumberg-Prims, mit 4:0 gegen den FC Hansa Rostock sowie im Viertelfinale dank eines Treffers von Keke Topp mit 1:0 nach Verlängerung gegen den VfB Stuttgart gewonnen.

Die Mainzer U-19-Fußballer setzten sich indes mit 2:0 bei der SG Dynamo Dresden, mit 4:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim sowie im Viertelfinale mit 5:2 gegen den FC St. Pauli durch. (AHa)

