DFB sperrt Schalke-Torwart Alexander Nübel für vier Spiele

Das DFB-Sportgericht hat Schalkes Torwart Alexander Nübel nach seiner Roten Karte beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt für vier Meisterschaftsspiele gesperrt. Schalke hat dem Urteil nach WAZ-Informationen am Dienstagmittag bereits zugestimmt – die Sperre ist also ausgesprochen.

Nübel fehlt den Schalkern damit nicht nur in den beiden Bundesligaspielen vor Weihnachten an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) in Wolfsburg und am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den SC Freiburg, sondern er muss auch zum Rückrundenstart noch zweimal zusehen. Die beiden Top-Spiele gegen Borussia Mönchengladbach (17. Januar) und bei Bayern München (25. Januar) finden ebenfalls ohne Nübel statt. Erst am 31. Januar im Gastspiel bei Hertha BSC Berlin ist der Torwart wieder spielberechtigt.

Schubert vertritt Nübel im Schalker Tor

Bis dahin wird Nübel von Markus Schubert (21) vertreten, der auch bereits beim Spiel gegen Frankfurt eingewechselt wurde und seinen Kasten sauber hielt.

Schalke hat dem DFB-Antrag von vier Spielen Sperre zugestimmt - ein Einspruch hätte nach dem harten Foul an Frankfurts Gacinovic ohnehin keinen Sinn gemacht. Zudem hat Nübel bereits in der vergangenen Saison einmal die Rote Karte gesehen und ist damit vorbelastet.