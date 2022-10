DFB-Team: Wück nominiert drei BVB- und zwei Schalke-Talente

Frankfurt. Christian Wück, der 49-jährige Trainer der deutschen U-17-Nationalmannschaft, hat sein Aufgebot für die erste Runde der EM-Qualifikation benannt.

Christian Wück, der Trainer der deutschen U-17-Nationalmannschaft, hat für die erste Runde der EM-Qualifikation in Moldawien, die vom 13. bis 26. Oktober ausgetragen wird, seinen Kader benannt. Das U-17-Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes umfasst 20 Spieler, 18 weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

In der DFB-Auswahl stehen drei Talente von Borussia Dortmund, nämlich Paris Brunner, Almugera Kabar und Raúl König, sowie zwei des FC Schalke 04. Christian Wück (49) hat sowohl Taylan Bulut, den Kapitän der königsblauen B-Junioren, als auch Assan Ouédraogo, der bereits für das U-19-Team von Trainer Norbert Elgert spielt, nominiert.

DFB-Team startet am 19. Oktober gegen Moldawien

Für die deutsche U-17-Nationalmannschaft steht ein Turnier mit drei Länderspielen auf dem Programm. Am 19. Oktober (Mittwoch, ab 12 Uhr) heißt in Orhei der Gegner Moldawien, am 22. Oktober (Samstag, ab 12 Uhr) spielt das DFB-Team in Chisinau gegen Lettland, ehe es zum Abschluss am 25. Oktober (Dienstag, ab 12 Uhr) erneut in Chisinau gegen die Slowakei geht.

Die ersten beiden Mannschaften aus jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten qualifizieren sich für die Eliterunde, die ebenfalls in einer Vierergruppe ausgespielt wird.

Das komplette deutsche U-17-Aufgebot:

Torhüter: Konstantin Heide (SpVgg Unterhaching), Timo Schlieck (RB Leipzig).

Feldspieler: Paris Brunner (Borussia Dortmund), Taylan Bulut (FC Schalke 04), Eric Emanuel da Silva Moreira (FC St. Pauli), Maxim Bora Dal (FSV Mainz 05), Bence Dardai (Hertha BSC), Yannik Dasbach (Borussia Mönchengladbach), Fayssal Harchaoui (1. FC Köln), Maximilian Hennig (FC Bayern München), Tim Jonas Hoffmann (FC St. Pauli), Finn Jeltsch (1. FC Nürnberg), Almugera Kabar (Borussia Dortmund), Raúl König (Borussia Dortmund), David Leal Costa (Hamburger SV), Jarzinho Ataide Malanga (VfB Stuttgart), Max Moerstedt (TSG 1899 Hoffenheim), Assan Ouédraogo (FC Schalke 04), Robert Ramsak (FC Bayern München), Paul Scholl (FC Bayern München). (AHa/dfb.de)

