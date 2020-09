DFB-Vize Koch: Schalke soll nicht kampflos weiterkommen

München/Gelsenkirchen. In der Pokal-Posse um den möglichen Schalke-Gegner 1. FC Schweinfurt oder Türkgücu München will Rainer Koch ein bestimmtes Szenario verhindern.

Im Streit um den DFB-Pokal-Startplatz zwischen dem 1. FC Schweinfurt und Türkgücü München hofft der Bayerische Fußball-Verband auf ein rasches Gerichtsurteil und das Antreten eines bayerischen Vereins in der ersten Runde. Eine Lösung werde „schwierig“, sagte BFV-Präsident Rainer Koch in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag). Man könne „jetzt nur hoffen, dass die Gerichte zeitnah zu einer Entscheidung kommen. Dass wir nicht gänzlich ohne bayerischen Teilnehmer dastehen. Nicht, dass Schalke 04 kampflos in die zweite Runde einzieht“, sagte der 61-Jährige.

Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü hatte mit einer Einstweiligen Verfügung die Austragung des Erstrundenspiels zwischen dem Bundesligisten FC Schalke 04 und dem Viertligisten Schweinfurt gestoppt. Streitpunkt ist ein Kompromiss, den der BFV mit den beiden Klubs in der wegen Corona ausgesetzten Regionalligasaison vereinbart hatte. Türkgücü durfte als Erster aufsteigen, Verfolger Schweinfurt wurde zum inoffiziellen bayerischen Amateurmeister erklärt.

Koch weist Rassismus-Vorwurf zurück

Die Unterfranken hinterfragten später beim DFB die Lizenzierung von Türkgücü. Seitdem fühlt sich der Münchner Verein nicht mehr an die Absprache gebunden und versucht sich nun, in das lukrative Pokalspiel gegen Schalke einzuklagen. Hätte der Verband beschlossen, den Ersten Türkgücü aufsteigen und den Pokal spielen zu lassen, „hätten wir einen Kriegszustand heraufbeschworen“, sagte Koch.

Den von Türkgücüs Präsident Hasan Kivran in einem Interview erhobenen Rassismusvorwurf wies er energisch zurück. „Das ist etwas, das ich extrem unschön finde. Immerhin hat Hasan Kivran mir gegenüber versichert, sein Verhalten habe nichts mit dem BFV oder mir zu tun“, sagte der Vize-Chef des Deutschen Fußball-Bundes. (dpa)