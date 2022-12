DFB-Wintertrainingslager: Vier Schalke-Talente nominiert

Frankfurt. Die DFB-Trainer Christian Wück und Michael Prus haben ihre Kader fürs Wintertrainingslager in Spanien nominiert. Vier Schalke-Spieler sind dabei.

Die deutsche U-17- und U-16-Nationalmannschaft werden ihr Wintertrainingslager gemeinsam bestreiten, und zwar vom 4. bis zum 15. Januar 2023 im spanischen San Pedro del Pinatar. In beiden Aufgeboten stehen jeweils zwei Talente des FC Schalke 04.

Während Christian Wück für den B-Junioren-Altjahrgang (2006) Assan Ouédraogo, der bei den Königsblauen im U-19-Team von Trainer Norbert Elgert spielt, und Schalkes U-17-Kapitän Taylan Bulut nominiert hat, gehören Taycan Etcibasi aus der U17 der Knappen und Ben Weber aus der U 16 zum Kader des B-Junioren-Jungjahrgangs (2007) von Michael Prus. Auf Abruf steht Schalkes Maxime Ndong Penda bereit.

„Das Wintertrainingslager in Pinatar gibt uns die Möglichkeit, die Spieler individuell zu trainieren und zu verbessern sowie die gesamte Mannschaft weiterzuentwickeln“, sagt U-17-Nationaltrainer Christian Wück (49) auf dfb.de. „Bei beiden Themen unterstützen uns alle U-Trainer. Dadurch bereiten wir die Jungs auf die schwierigen Herausforderungen vor, die dieses Jahr auf uns warten.“

Schalkes ehemaliger Profi Michal Prus will die Mannschaft entwickeln

Und U-16-Nationalcoach Michael Prus (54), der zwischen 1986 und 1996 für Schalke 120 Bundesliga- und 100 Zweitligaspiele bestritten hat, sagt: „Wir freuen uns, zu Beginn des neuen Jahres mit der Mannschaft ins Trainingslager gehen zu können. In Pinatar werden wir bei guten äußeren Bedingungen über einen längeren Zeitraum intensiv mit der Mannschaft trainieren können. Wir werden verstärkt in Positionsgruppen trainieren. Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf die Entwicklung der Mannschaft, indem wir auch verschiedene Teambuildingaktivitäten planen. Diese Vorbereitung wird uns in den kommenden Spielen helfen, unsere Entwicklung voranzutreiben und erfolgreich zu sein.“

In Spanien absolvieren die deutschen U-17-Junioren am 11. Januar (Mittwoch, ab 18 Uhr) und am 14. Januar (Samstag, ab 15 Uhr) zwei Spiele in der Pinatar-Arena gegen England. Indes testet die U-16-Auswahl des DFB am 13. Januar (Freitag) gegen die U-17-Mannschaft Costa Ricas. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest. (AHa/dfb.de)

