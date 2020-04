DFL vertagt Entscheidung - das sagt Schalke-Vorstand Peters

Essen. Die 36 Profiklubs wollen am 23. April über eine Fortsetzung der Saison sprechen. Die Liga verschafft sich Luft. Bund und Länder beraten Mittwoch.

An diesem Freitag wollte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) darüber beraten, wann in den Bundesligen wieder angepfiffen wird – doch die Videokonferenz mit Vertretern der 36 Klubs fällt aus. Sie wurde um sechs Tage verschoben und findet nun am Donnerstag, 23. April, statt. „Ziel der Verschiebung ist es, Klubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung zu geben“, heißt es in einer Mitteilung, die die DFL am Mittwoch verbreitete. Basis für das weitere Vorgehen sei „die dann aktuelle politische Beschlusslage in Bund und Ländern in der kommenden Woche.“ Die Liga verschafft sich Luft.