Dietmar Hamann stellt Schalke ein vernichtendes Zeugnis aus

Düsseldorf. Bundesligist Schalke 04 steckt in einer tiefen Krise. Sky-Experte Dietmar Hamann hat das Team nach dem 1:2 in Düsseldorf scharf kritisiert.

Diese Zahlen werden die Fußballer des FC Schalke 04 mindestens noch bis zum Samstag verfolgen, bis zum nächsten Spiel, zu dem sie am Samstag (15.30 Uhr) in der Veltins-Arena den Tabellenvorletzten SV Werder Bremen empfangen werden. Sie sind nun seit zehn Bundesliga-Partien ohne Sieg und stehen mit einem Torverhältnis von 5:24 auf dem letzten Platz der Rückrunden-Tabelle. Das ist der schlechteste Lauf seit 23 Jahren.

Nach dem 1:2 vom Mittwochabend bei Fortuna Düsseldorf stellte Sky-Experte Dietmar Hamann den Königsblauen, die auf Rang neun liegen, ein vernichtendes Zeugnis aus. „Was sie seit dem Start der Rückrunde bieten, ist erschreckend. Die Zahlen sind die einer Abstiegsmannschaft“, sagte der 46-Jährige bei Sky über Schalke. „Der einzige Grund, warum sie da nicht drinstecken, ist, weil sie so viele Punkte in der Vorrunde erzielt haben.“ Er sprach von einer sang- und klanglosen Niederlage.

Dietmar Hamann kann mit David Wagners Erklärung nichts anfangen

Der ehemalige Nationalspieler kritisierte vor allem den harmlosen Stil der Schalker und machte dafür Trainer David Wagner verantwortlich. „Natürlich wollen sie aus der Defensive herausspielen. Nur du musst schon den Anspruch haben, dass du mit dem Ball Spiele kontrollierst“, sagte Dietmar Hamann. „Sie sind seit zehn Spielen sieglos. Mit jeder Partie und Leistung wie heute wird der Trainer mehr unter Druck geraten.“

Zwar versuchte David Wagner nach der Partie, seinen Matchplan zu rechtfertigen, dass seine Mauertaktik augenblicklich die einzig richtige sei, , doch mit dieser Erklärung konnte und wollte Dietmar Hamann nichts anfangen. Er wurde sogar sehr deutlich.

„Das ist ein Armutszeugnis, wenn der Trainer denkt, dass die Mannschaft in so einer prekären Situation, wo lange nicht gewonnen wurde, nur zu so einem Fußball in der Lage ist“, sagte er. „Da muss man sich die Frage stellen, ob die Mannschaft richtig zusammengestellt ist. Es werden bei vielen Schalke-Fans die Alarmglocken schrillen, wie das zu Ende gehen soll, weil bei der Form, die sie aktuell zeigen, gehören sie eher weiter nach unten als weiter nach oben.“