Donis Avdijaj träumt von Schalke-Rückkehr: „Ewig im Herzen“

Gelsenkirchen. Schon in der Jugend sorgte Avdijaj auf Schalke für Furore. Aktuell in Schottland unter Vertrag, träumt er von einer Rückkehr nach Gelsenkirchen.

Offensivspieler Donis Avdijaj kann sich vorstellen, eines Tages wieder für den FC Schalke 04 aufzulaufen. „Wenn man einen Verein liebt, liebt man ihn für immer. Schalke bleibt für mich ein Zuhause, ist ewig in meinem Herzen“, sagte der 23-Jährige im Interview mit der "Sport Bild".

„Wenn ich jetzt ein, zwei starke Saisons abliefere und die Schalker sagen, sie wollen mich noch mal holen – dann sage ich nicht nein“, führt der Angreifer der Hearts of Midlothian aus. „Natürlich ist es mein Ziel, wieder in einer Top-Liga zu spielen. Und ich bin sicher, dass ich ohne Probleme in der Bundesliga mithalten könnte.“

Donis Avdijaj: „Heute ist gefühlt jeder hochtalentierte Fußballer 50 Millionen wert“

Bereits zwischen 2011 und 2018 stand der Deutsch-Kosovare bei Königsblau unter Vertrag. Dabei wusste er vor allem im Jugendbereich zu überzeugen. So gelangen ihm in 53 Partien bei den U17-Junioren 59 Treffer und 15 Vorlagen, weshalb er bei Schalke einen Profivertrag mit Ausstiegsklausel in Höhe von 48 Millionen Euro unterschrieben hatte.

„Damals war diese Summe für einen Teenager etwas Außergewöhnliches. Heute ist ja gefühlt jeder hochtalentierte Fußballer gleich 50 Millionen wert“, erklärt Avdijaj. „Als junger Kerl fühlst du dich natürlich toll und geehrt, bist wahnsinnig stolz. Ich hätte nie gedacht, dass das mal der Grund sein könnte, warum jede Kleinigkeit gegen mich verwendet würde.“

Donis Avdijaj lehnte in der Jugend Angebote von Juventus, Liverpool und Manchester United ab

Trotz des Interesses von internationalen Top-Klubs wie Juventus, Arsenal, Manchester United und dem FC Liverpool entscheid sich Avdijaj in der Jugend für einen Verbleib auf Schalke. Eine Entscheidung die er aufgrund des Medienrummels um seine Person inzwischen hinterfragt. „Hätte ich mich in der Jugend anders entschieden und das Angebot von einem der internationalen Top-Klubs angenommen, wäre es vielleicht anders gelaufen“, sagt er.

Für die Profis von S04 absolvierte Avdijaj lediglich 12 Pflichtspiele (zwei Tore). „Der Trainerwechsel im Sommer 2017 (von Markus Weinzierl zu Domenico Tedesco; d. Red.) war für mich total unglücklich. Das Konzept wurde zu meinen Ungunsten umgestellt und ich war außen vor“, erklärt er.

Nach einem Leih-Wechsel zu Roda Kerkrade im Januar 2018 verpflichtete ihn Willem II Tilburg im Sommer 2018 fest. Über den türkischen Spitzenklub Trabzonspor wechselte er im Januar 2020 zu den Hearts nach Schottland.