Gelsenkirchen. Zum Jahresende zieht Mathias Schober, der Sportliche Leiter der Schalke-Teams von der U8 bis zur U19, eine Bilanz. Lob für Frank Fahrenhorst.

Durchwachsen: So fällt Mathias Schobers Schalke-Bilanz aus

Das Ergebnis zum Jahresende ist für die U-19- und die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 in der A- beziehungsweise B-Junioren-Bundesliga nicht optimal. Während die königsblaue U 19 auf Rang sechs fünf Punkte hinter Tabellenplatz zwei und somit der Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft liegt, sind es bei der U 17, die den fünften Rang belegt, sogar zehn Zähler. Allerdings hat das Team von Trainer Frank Fahrenhorst am 26. Februar (Mittwoch, 18 Uhr) noch sein Nachholspiel beim SV Lippstadt 08. Mathias Schober, der 43-jährige Sportliche Leiter der Schalke-Mannschaften von der U 8 bis zur U 19, hat auf knappenschmiede.de zum Jahresende eine Bilanz gezogen.

Im Einzelnen sieht diese wie folgt aus:

U 8 bis U 11: „In der Hinrunde war vor allem das Thema Wachstum ein maßgebender Aspekt. Durch die Umstrukturierung, in deren Zuge zwei U-8-Mannschaften neu integriert wurden, hat sich die Knappenschmiede in den Altersstufen der Sechs- bis Zehnjährigen noch einmal vergrößert. Auch der Trainerstab wurde in der Folge aufgestockt. Besonders Sam Farokhi, Cheftrainer der U 11 und Ankertrainer des Grundlagenbereichs, hat hier wirklich gute Arbeit geleistet und ein tolles Ausbildungskonzept entwickelt. Ziel ist es, dass ein großer Teil unserer Jungs den Sprung in die nächste Altersstufe beziehungsweise später auch in den Aufbaubereich schafft. Erlebnis vor Ergebnis – das Motto des Grundlagenbereichs hat man absolut verinnerlicht. Sowohl Trainer und Spieler als auch die Eltern haben die Ausbildungsphilosophie von Beginn an angenommen und zu jedem Zeitpunkt vorgelebt.“

Die sportlichen Ergebnisse sind eher zweitrangig

U 12 bis U 14: „Als Cheftrainer der U 14 und Ankertrainer des Aufbaubereichs kümmert sich seit Beginn der neuen Saison Oliver Krause um die sportlichen Belange von U 12 bis U 14. Der Fußball-Lehrer wechselte von Arminia Bielefeld zu uns und ist hier nun für die inhaltliche Gestaltung des Trainings und die Umsetzung der Spielphilosophie verantwortlich. Auch Marco Rudnik kam als Trainer der U 12 neu hinzu. Neben U-13-Coach Sebastian Ruhe, der schon länger in der Knappenschmiede tätig ist, wurden also zwei der drei Trainer-Posten neu besetzt. Nach einem halben Jahr ist erkennbar, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, was auch aufgrund der kurzen Kommunikationswege in den neuen Büroräumen möglich ist. Auch im Aufbaubereich sind die sportlichen Ergebnisse eher zweitrangig. Es geht vor allem darum, die Spieler gezielt zu fördern, damit sie den Sprung in die nächste Altersstufe beziehungsweise in den Leistungsbereich schaffen. Mit der Förderung talentierter Spieler und der der daraus resultierenden Entwicklung bin ich sehr zufrieden.“

Frank Fahrenhorst erhält von Mathias Schober ein Sonderlob. Foto: Thorsten Tillmann

U 15 bis U 17: „Als Ankertrainer im Leistungsbereich ist U-17-Cheftrainer Frank Fahrenhorst seit Anfang der Saison für die konzeptionelle Gestaltung der Förderung der Spieler in der Altersstufe U 15 bis U 17 zuständig. Dabei sind die Rückmeldungen durchweg positiv gewesen. Vor allem das neu eingeführte Entwicklungstraining, in dem Spieler aus verschiedenen Altersstufen in kleinen gemischten Gruppen trainieren, ist super angekommen. Spieler und Trainer profitieren enorm von dem gemeinsamen Austausch. Im Leistungsbereich achten wir – wie es der Name bereits impliziert – stärker auf die sportlichen Ergebnisse.“

Willi Landgraf als erfahrener Fachmann an der Spitze

U 15: „Die U 15 startete mit einigen Anfangsschwierigkeiten in die Regionalliga-Hinrunde, was auch auf den längeren Ausfall einiger Spieler zurückzuführen war. Jakob Fimpel ist seit Saisonbeginn neuer Trainer dieser Mannschaft. Auch hier musste sich die neue Konstellation aus Spielern, Chef- und Co-Trainer erst einmal einspielen. Insgesamt ist innerhalb der Mannschaft eine gute spielerische Entwicklung zu beobachten gewesen. Die Ergebnisse gehen so weit auch in Ordnung, sind aber noch ausbaufähig.“

U 16: „In der U 16 wurde der Kader in dieser Saison bewusst kleiner gehalten, um sich die Möglichkeit offen zu halten, auch Jungs aus der U 17 ab und an in der U 16 spielen zu lassen. Außerdem ermöglicht diese Kaderstruktur den einzelnen Akteuren mehr Spielpraxis. Tabellarisch lief es für die U 16 richtig gut: Die Mannschaft überwintert nach elf Spieltagen auf Platz zwei in der B-Junioren-Westfalenliga. Das Trainerteam der U 16 hat mit Willi Landgraf einen erfahrenen Fachmann an der Spitze und ist in Kombination mit Co-Trainer Robin Willeke sehr gut aufgestellt.“

Mathias Schober zur U 19: „Das Manko war definitiv die Chancenverwertung“

U 17: „Auch die U 17 erzielte zuletzt gute Ergebnisse: Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart hat die Mannschaft in den vergangenen Partien eine tolle Serie von zehn Spielen ohne Niederlage hingelegt. Ähnlich wie in der vergangenen Saison haben die Jungs gegen die Teams aus gleichwertigen Nachwuchsleistungszentren gute Leistungen gezeigt, aber gegen vermeintlich schwächere Teams Punkte liegengelassen. Deshalb ist im Hinblick auf die Tabellensituation noch einiges drin. Das vorrangige Ziel ist es aber, so viele Jungs wie möglich in die U 19 hochzuziehen – und ich bin optimistisch, dass dies einigen Spielern gelingen kann. Dennoch wäre es wünschenswert, in der B-Junioren-Bundesliga um einen der vorderen Plätze mitzuspielen.“

U 19: „Die Mannschaft von Norbert Elgert benötigte zu Beginn der Hinrunde etwas Zeit, um sich einzuspielen und als Team zusammenzuwachsen, da es doch sehr viele Zugänge gab. Vor allem durch Norbert Elgert und dessen langjährige Erfahrung hat dies aber wirklich schnell geklappt. Mit 19 Toren hat die Mannschaft mit die wenigsten Treffer der A-Junioren-Bundesliga erzielt, in der Defensive aber eine sehr stabile Leistung gezeigt und wenig Gegentore kassiert. Das Manko war definitiv die Chancenverwertung. Rein aus tabellarischer Sicht ist noch alles möglich.“