Ehemaliges Schalke-Juwel präsentiert sich in Topform

Gelsenkirchen. Ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 brilliert in der laufenden Serie im türkischen Unterhaus.

16 Spiele, 12 Tore, drei Vorlagen - fünf Treffer in den letzten fünf Begegnungen: Die Bilanz von Ahmed Kutucu im Trikot von Eyüpspor kann sich sehen lassen. Aktuell trifft der 23-jährige ehemalige Spieler des FC Schalke 04 alle 116 Minuten ins Netz.

Der Stürmer wechselte im Sommer 2021 vom FC Schalke 04 zum Süper-Lig-Klub Basaksehir Istabul. Doch die letzten zwei Jahre war Kutucu an den SV Sandhausen ausgeliehen. 34 Spiele, vier Tore: Eine magere Ausbeute Kutucus im Sandhausen-Dress.

Im Sommer 2023 holte ihn Basaksehir, hier besitzt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, zurück in die Türkei und lieh ihn für die Saison 2023/2024 an den türkischen Zweitliga-Vertreter Eyüpspor aus. Ein Geschäft, das aktuell für alle Seiten eine absolute Win-Win-Situation darstellt.

Eyüpspor will in die Süper Lig aufsteigen

Kutucu erhält Spielpraxis und bekommt mit jedem geschossenen Tor noch mehr Selbstvertrauen - und: Eyüpspor steht mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz eins. Mit dem ehemaligen Türkei-Star Arda Turan als Trainer und Kutucu im Angriff will der Klub in die Süper Lig aufsteigen.

Auf Schalke hatte es einst für Kutucu, der auch im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen spielte, so gut angefangen. Als 18-Jähriger feierte der Knappenschmiede-Zögling seinen Einstand in der Bundesligamannschaft des S04. In seinen ersten fünf Bundesligaspielen gelangen ihm zwei Treffer - davon einer in einem Auswärtsspiel bei Bayern München. Viele Anhänger der Königsblauen sahen in ihm schon einen neuen Stern am Horizont. Zumal sich Kutucu immer auch zu seiner Heimatstadt bekannt hat und die Knappen auch in seinem Herzen trägt.

Ahmed Kutucu spielte 25 Mal in der Bundesliga

In der darauf folgenden Saison spielte er sogar 25 Spiele in der Bundesliga, schaffte dabei drei Treffer. Dann ging er aber mit der gesamten Mannschaft in der Abstiegssaison 2020/21 unter und wurde im Winter in die Niederlande nach Heracles Almelo ausgeliehen. In der Eredivisie hatte er zwar 15 Einsätze in der Rückrunde, traf aber nicht. Anschließend wollte er gerne zu seinem Stammverein zurückkehren, aber Schalke plante anders und verkaufte ihn im Sommer 2021 für 500.000 Euro in die türkische Süper Lig zu Basaksehir.

Nun will sich Kutucu mit dem Leihgeschäft zu Eyüpspor wieder in den Vordergrund spielen beziehungsweise mit Toren schießen. Und das gelingt ihm in beeindruckender Manier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04